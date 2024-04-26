Слава, конфликт с Фадеевым и борьба за имя: что происходит с карьерой Глюк’oZы
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Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, запомнилась многим как одна из самых ярких артисток 2000-х годов. Сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым подарило тогда еще совсем юной певице небывалую славу: концерты на забитых до отказа стадионах, большие гонорары, регулярные появления на ТВ и толпы фанатов.
В конце 2023-го года Фадеев объявил о перезапуске «Глюкозы», но уже без участия Ионовой, чем сильно удивил общественность.
Каким был путь Ионовой к славе, почему ее тандем с именитым продюсером дал трещину и увенчается ли успехом перезапуск культового проекта, — рассказывает сайт «Страсти».
Детство и начало карьеры
Будущая звезда родилась 7 июня 1986 года в Сызрани, в семье программистов. В детстве Ионова была завсегдатаем различных кружков — от художественного до шахматного. При этом обучению в музыкальной школе она отдала лишь год.
Наталья дни и ночи проводила на улице, в компании мальчишек. Она была своей в их компании, поэтому, отправившись в возрасте 11 лет на кастинг детского юмористического шоу «Ералаш», без труда смогла получить роль девочки-«пацанки» и сыграть в пяти эпизодах киножурнала.
Творческий путь
В 2000 году Ионова снялась в фильме «Триумф». Ее саундтрек, авторства Максима Фадеева, настолько вдохновил молодую артистку, что она с помощью знакомых и кассетного магнитофона записала собственную композицию «Шуга» и опубликовала ее MP3-версию в интернете. Как-то раз на неофициальном фан-сайте группы «Тотал» появилось следующее сообщение: «Максим, привет! Меня зовут Наташа. Я снималась в фильме „Триумф“. Зайди плисс по ссылке. Там лежит моя песня».
Услышав песню, Фадеев практически сразу предложил Ионовой сотрудничество. Так, в 2002 году возник проект «Глюкоза». Главной особенностью было отсутствие самой исполнительницы в видеоклипах — вместо нее перед зрителями появлялся анимационный персонаж. Таким образом, Глюкоза стала первой исполнительницей, которая буквально жила в сети, рождая множество теорий и вопросов вокруг себя.
Первое появление самой Натальи Ионовой на сцене состоялось в июне 2003 года, на финальном концерте шоу «Фабрика звезд-2» под руководством Максима Фадеева. В конце года она выпустила свой первый альбом под названием «Глюкоzа nostra». Спустя два года свет увидела ее вторая пластинка под названием «Москва».
После некоторого перерыва в сценической деятельности, связанного с замужеством и рождением первенца, в конце 2007 года певица возобновила музыкальную деятельность и открыла компанию «Глюкоза продакшн» совместно с Фадеевым. Зимой 2008 года исполнительница представила трек «Бабочки» и выступила ведущей передачи «Детские шалости» на СТС. Весной опубликовала видеоклип на песню «Танцуй, Россия!» и поучаствовала в фестивале «Новая волна» с синглом «Сицилия».
Третий альбом певицы «Транс-ФОРМА» вышел в 2011 году. Туда вошла песня «Взмах», слова к которой написал супруг артистки, предприниматель Александр Чистяков. Эта пластинка стала последней в ее карьере, поскольку не имела большого успеха и Ионова сама отказалась от дальнейшей записи альбомов.
В то же время ее отдельные песни оставались прослушиваемыми и регулярно получали теплый прием от аудитории. Так, в 2018-м знаменитость презентовала композицию «Жу-Жу», записанную с группой «Ленинград», позднее вышел хит «Фэн-шуй», а в конце 2020-го — композиция «Фан».
Конфликт Глюкозы и Максима Фадеева
В декабре минувшего года в Москве состоялась скандальная «голая» вечеринка блогерши Насти Ивлеевой — мероприятие, которое внесло существенные коррективы в карьеры многих артистов отечественной эстрады. С негативными последствиями от визита на мероприятие столкнулась и Наталья Ионова: после долгих лет дружбы от нее открестился Максим Фадеев.
Музыкальный продюсер объявил, что решил перезапустить проект «Глюкоза» без исполнительницы Ионовой. Аргументировал свое решение композитор именно участием звезды в «голой» вечеринке.
«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. <…> Многие ее знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним», — писал в своем Telegram-канале Фадеев.
С того момента в СМИ регулярно появляются новые детали конфликта двух бывших коллег.
Так, 19 апреля, Фадеев, как и обещал, представил новую мультяшную солистку проекта ГлюкоZа — презентовал песню «Мыши», посвященную политическими отношениями между Росией и другими странами. Композиция пока записана на русском языке, однако скоро получит версию и на китайском. Этот обновленный мультяшный персонаж, как планирует Фадеев, будет покорять Китай. Спустя полгода выйдет музыкальный альбом сразу на двух языках. С ним продюсер будет заходить на музыкальный рынок Азии. Кто поет первый трек, композитор не уточнил, однако в настоящий момент занимается активным поиском солистки в группу ГлюкоZа — в его Telegram-канале дана ссылка на бот: по этому адресу нужно писать кандидаткам на эту роль.
По слухам, Фадеев не намерен отбирать у Ионовой право исполнять его старые хиты и ставить принадлежащий ему псевдоним ГлюкоZа на афишу. При этом неизвестно, не изменятся ли его планы в будущем.
Глюкоза, в свою очередь, тоже не спешит отдавать Максиму Фадееву сценический псевдоним. По информации Telegram-канала Mash, в ближайшее время в райдере Натальи появится пункт о том, что единственное правильное написание имени исполнительницы — Глюк’oZa.
Канал также уточнил, что сейчас Ионова не ездит с турами по стране, однако готова приехать в любую точку России на корпоратив за два миллиона рублей. В ее райдер входит авиабилеты в бизнес-класс с багажом 32 килограмма, лучший отель города, запрет на курение у сцены и никаких фотосессий.
Увенчается ли перезапуск проекта «Глюкоза» успехом — мнение продюсеров
В разговоре со «Страстями» продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что нынешняя геополитическая ситуация вынуждает многих российских продюсеров и артистов полностью менять посыл в творчестве, создавая патриотические песни. При этом Глюк’oZa, по словам Бабичева, запомнилась массовому слушателю благодаря совсем другой музыке.
«Я понимаю, что у нас сейчас курс на патриотизм, на поддержку СВО, и чуть ли не каждый второй артист пытается записать какую-то песню в поддержку или участвует в патриотических акциях. Но одно дело, когда тот же самый Фадеев запишет две-три лирические композиции, и совсем другое — „Глюкоза“, которая всегда была легким непосредственным проектом. Ее хиты на пике карьеры всегда слушались в позитивном ключе, понятно, для кого это создавалось. Целевая аудитория — дети, тинейджеры. От мультяшного образа до манеры поведения Наташи Ионовой на сцене — все это говорило об аудитории проекта», — заявил музыкальный критик.
Бабичев отметил, что перезапуск проекта «Глюкоза» вряд ли обернется успехом, поскольку ему не удастся конкурировать с другими патриотическими музыкантами.
«Мне кажется, что это проигрышный ход, когда „Глюкоза“ пытается кому-то дерзить и угрожать, пальчиком грозить Европе, рифмуя это с „опой“. Все это неорганично смотрится, на мой взгляд. Все-таки не каждый артист может транслировать какие-то определенные серьезные месседжи. „Глюкоза“ точно не тот вариант. Если все так и продолжится, то, честно говоря, я не вижу никакой конкуренции SHAMAN, это разнополярная история, которая, не думаю, что увенчается каким-то успехом», — заключил он.
Похожее мнение «Страстям» озвучил продюсер и шоумен Сергей Дворцов.
«Перезапуск может обернуться для „Глюкозы“ в первую очередь переосмыслением всех ценностей жизни и творческой составляющей. Вести творчество немного уже в другом русле. Былой славы, возможно, уже не будет, но, если она превзойдет сама себя, то это будет новая „Глюкоза“. Получится ли превзойти — это скорее уже зависит от нее, насколько она готова масштабировать и радовать свою публику новыми хитами и гастрольными турами по РФ. Ведь зритель до сих пор очень любит ее и конечно ждет!», — высказался продюсер.
Не оставил без внимания шоумен и тему потенциальной конкуренции обновленной Глюкозы с патриотическими исполнителями.
«Конкуренции между SHAMAN и „Глюкозой“ здесь совсем нет. Ярослав — это отдельный персонаж в шоу-бизнесе, который идет своей дорогой и никого не трогает. Он патриот и поет аналогичные песни. Конечно, с ним есть у многих артистов конкуренция, я бы сказал чисто на уровне артиста и как личности, но не более», — добавил Дворцов.