Слава, конфликт с Фадеевым и борьба за имя: что происходит с карьерой Глюк’oZы

Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, запомнилась многим как одна из самых ярких артисток 2000-х годов. Сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым подарило тогда еще совсем юной певице небывалую славу: концерты на забитых до отказа стадионах, большие гонорары, регулярные появления на ТВ и толпы фанатов.

В конце 2023-го года Фадеев объявил о перезапуске «Глюкозы», но уже без участия Ионовой, чем сильно удивил общественность.

Каким был путь Ионовой к славе, почему ее тандем с именитым продюсером дал трещину и увенчается ли успехом перезапуск культового проекта, — рассказывает сайт «Страсти».

Детство и начало карьеры

Будущая звезда родилась 7 июня 1986 года в Сызрани, в семье программистов. В детстве Ионова была завсегдатаем различных кружков — от художественного до шахматного. При этом обучению в музыкальной школе она отдала лишь год.

Наталья дни и ночи проводила на улице, в компании мальчишек. Она была своей в их компании, поэтому, отправившись в возрасте 11 лет на кастинг детского юмористического шоу «Ералаш», без труда смогла получить роль девочки-«пацанки» и сыграть в пяти эпизодах киножурнала.

Творческий путь

В 2000 году Ионова снялась в фильме «Триумф». Ее саундтрек, авторства Максима Фадеева, настолько вдохновил молодую артистку, что она с помощью знакомых и кассетного магнитофона записала собственную композицию «Шуга» и опубликовала ее MP3-версию в интернете. Как-то раз на неофициальном фан-сайте группы «Тотал» появилось следующее сообщение: «Максим, привет! Меня зовут Наташа. Я снималась в фильме „Триумф“. Зайди плисс по ссылке. Там лежит моя песня».

Услышав песню, Фадеев практически сразу предложил Ионовой сотрудничество. Так, в 2002 году возник проект «Глюкоза». Главной особенностью было отсутствие самой исполнительницы в видеоклипах — вместо нее перед зрителями появлялся анимационный персонаж. Таким образом, Глюкоза стала первой исполнительницей, которая буквально жила в сети, рождая множество теорий и вопросов вокруг себя.

Первое появление самой Натальи Ионовой на сцене состоялось в июне 2003 года, на финальном концерте шоу «Фабрика звезд-2» под руководством Максима Фадеева. В конце года она выпустила свой первый альбом под названием «Глюкоzа nostra». Спустя два года свет увидела ее вторая пластинка под названием «Москва».

После некоторого перерыва в сценической деятельности, связанного с замужеством и рождением первенца, в конце 2007 года певица возобновила музыкальную деятельность и открыла компанию «Глюкоза продакшн» совместно с Фадеевым. Зимой 2008 года исполнительница представила трек «Бабочки» и выступила ведущей передачи «Детские шалости» на СТС. Весной опубликовала видеоклип на песню «Танцуй, Россия!» и поучаствовала в фестивале «Новая волна» с синглом «Сицилия».

Третий альбом певицы «Транс-ФОРМА» вышел в 2011 году. Туда вошла песня «Взмах», слова к которой написал супруг артистки, предприниматель Александр Чистяков. Эта пластинка стала последней в ее карьере, поскольку не имела большого успеха и Ионова сама отказалась от дальнейшей записи альбомов.

В то же время ее отдельные песни оставались прослушиваемыми и регулярно получали теплый прием от аудитории. Так, в 2018-м знаменитость презентовала композицию «Жу-Жу», записанную с группой «Ленинград», позднее вышел хит «Фэн-шуй», а в конце 2020-го — композиция «Фан».