50-летняя певица Наташа Королева удивила публику новым имиджем в стиле диско

Ранее певица Наташа Королева рассказала о том, как появилась песня «Дельфин и русалка». Артистка вспомнила о совместной работе с Игорем Николаевым. Подробности смотрите в этой новости.

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