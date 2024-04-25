Врачи были бессильны: многодетная мать умерла после родов

В Свердловской области девушка родила третьего ребенка и умерла из-за потери крови. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, смерть девушки наступила 2 недели назад. Она отправилась сдавать анализы в местную больницу, где у нее начались схватки. Девушку повезли в роддом Красноуфимска. Там она родила девочку. Врачи не смогли остановить кровотечение, поэтому ее повезли в больницу Екатеринбурга. Однако по дороге многодетная мама скончалась.

Как сообщает инсайдер, новорожденная девочка находится под присмотром врачей в Екатеринбурге. Сейчас гражданский муж умершей оформляет документы, чтобы забрать ребенка домой.

Ранее основательница благотворительного фонда «Свет в руках» Александра Краус заявила о необходимости условий в роддоме для мам, потерявших детей. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что в Астрахани девочка упала с двухметровой сцены во время выступления на празднике. Потерпевшей потребовалась помощь врачей.