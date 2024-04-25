Православный миллиардер Герман Стерлигов лишил наследства жену, дочь и двоих сыновей, назвав их еретиками

Православный миллиардер Герман Стерлигов заявил, что лишил наследства жену, дочь и двоих сыновей. В личном Telegram-канале он назвал мальчиков «блудными», а супругу «пущеницей» и «еретичкой».

Уже на протяжении долгого время ходили слухи, что семья Стерлиговых распалась. Чтобы прекратить распространение сплетен, Герман решил опубликовать пост, в котором признался, что некоторые из его детей больше не имеют права на его деньги и имущество. При этом подробностей он раскрывать не стал, лишь упомянул, что они впали в «ересь».

«Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия - пущеница и еретичка. Мой сын Арсений - блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон - блудный сын и еретик, лишен наследства», - отметил Стерлигов.

При этом наследниками по-прежнему остаются еще два сына Германа – Сергий и Михей.

К слову, несмотря на то, что в посте миллиардер назвал жену своей бывшей избранницей, на самом деле, как утверждает сама Алена, никакого развода не было. По ее словам, ее муж отрекся от нее и детей, так как они решили вернуться в храм.

«Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно горе от ума», -прокомментировала ситуацию в семье супруга Стерлигова Газете.Ru.

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