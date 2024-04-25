«Я 40 лет инициировала встречи»: Мария Машкова окончательно отреклась от отца

Актриса Мария Машкова отреклась от отца и не хочет, чтобы он был в ее жизни. Она сохранила в памяти образ родителя, когда тому было 24-25 лет.

Неожиданное заявление Машковой об отце приводит сайт mk.ru.

Актриса больше не представляет встречи с ним и говорит, что, видимо, прошел период, когда этого хотелось.

«Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он был в моей жизни, но сейчас – нет», – поделилась Машкова.

Она отметила, что запомнила отца еще «молодым, усатым».

Напомним, актриса уехала в США. Ее разногласия с отцом, известным актером начались из-за спецоперации – девушка осудила СВО в отличие от родственника. Владимир Машков назвал позицию дочери предательством. Родственники перестали общаться.

Машкова рассказывала, что они с отцом «сделали разные выборы», а каждый новый шаг актера ее «сильно рикошетит».

Еще 19 апреля Машкова в день рождения обратилась к родителям, назвав их своими «рок-звездами». Она писала о любви родителей друг к другу и призвала рожать детей в этом состоянии.