Телеведущая Елена Летучая пришла на закрытие ММКФ на костылях со стразами. Об этом сообщает StarHit.

Несколько дней назад стало известно, что телеведущая Елена Летучая получила травму ноги. Знаменитость рассказывала, что перенесла операцию и вынуждена ходить на костылях.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Летучая не пропускает светские выходы. Так, она пришла на закрытие Московского Международного кинофестиваля, который проходит в Москве.

Журналисты заметили, что телеведущая выбрала для выхода в свет черное платье и черные перчатки. В руках она держала пару костылей в стразах.

К слову, с похожими костылями недавно ходила Лера Кудрявцева. Знаменитость рассказывала, что сломала ногу при подготовке танцевального номера для одного из телепроектов. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

Ранее мы писали о том, что Елена Летучая раскрыла подробности травмы ноги.