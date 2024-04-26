Ухоженная, красиво одетая: убитая знакомым женщина в Башкирии была беременна

Женщина в Башкирии, которую убил знакомый, была беременна. Об этом рассказала свидетельница преступления.

Подробности приводит NEWS.ru.

Очевидица рассказала, что живет на втором этаже дома напротив. Полвторого ночи она услышала крики о помощи и выглянула.

Поссорившаяся пара снимала квартиру. Женщине было примерно 40 лет. По словам свидетельницы, она «ухоженная, красиво одета всегда», опрятная и непьющая.

В день трагедии мужчина был трезв, он приревновал женщину, начал таскать и избивать. «Она была беременна, мужчина бил ее и по животу, и по другим местам», - поделилась подробностями собеседница.

Напомним, об убийстве в Салавате сообщалось 26 апреля. Мужчина избил знакомую на улице, потом завел домой. Позже полиция вскрыла квартиру и нашла его обнимающим труп.