«Хочу, чтобы меня направляли»: Павел Табаков воссоединился с бывшей возлюбленной

Экс-возлюбленные Павел Табаков и Мария Фомина сыграли пару в спектакле «Стоики». Молодые люди когда-то встречались, а теперь показывают отношения на сцене МХТ им. Чехова. Об этом сообщает Kp.ru.

Герои артистов встречаются, но спорят, находясь в одном помещении. Героиня Фоминой купила своему парню, которого играет Табаков, неподходящие к его ушам наушники. В какой-то момент пара начинает спорить, но в итоге возлюбленные приходят к общему ответу.

Павел Табаков порассуждал о своем герое. Он назвал его аморфным молодым человеком, который ждет действий от возлюбленной.

«Я и сам иногда такой. Тоже хочу, чтобы меня направляли. Хотя у меня не было отношений с девушкой, с которой были бы разные интересы», – признался актер.

А Мария поделилась своими мыслями по поводу проблемы, которая поднимается в спектакле. Так, она обратила внимание на то, что в отношениях многие люди не умеют разговаривать друг с другом. Каждый думает о своем и не хочет слышать другого.

Как пишет Kp.ru, раньше Табаков и Фомина были в отношениях, но расстались. Видимо, им удалось сохранить дружеское общение, раз они согласились работать вместе.

Ранее мы писали о том, что актриса Кристина Асмус не взяла за руку бывшего возлюбленного во время поклона в театре. Звезда «Интернов» и артист Роман Евдокимов играют в спектакле «Утиная охота».