Лечение за границей раньше было привилегией очень обеспеченных людей, но сегодня люди со средним и даже невысоким достатком могут себе позволить поехать за рубеж для поправки здоровья в иностранных клиниках. Мы расскажем вам, как уехать лечиться с минимальными потерями времени и денег.

Организовать лечение самостоятельно

Этот способ, безусловно, займёт довольно длительное время, но вы значительно сэкономите и будете лично все держать на контроле. Самостоятельная организация хороша, если вопрос с лечением не стоит остро или если вы уже раньше лечились за рубежом и наработали связи. В целом алгоритм выглядит вот так:

Выбрать страну и клинику . Задача непростая! Пожалуй, самые популярные направления у россиян — Израиль и Германия, особенно если речь идёт об онкологических заболеваниях. Клиники этих стран и местные специалисты уже давно зарекомендовали себя. Многие медицинские учреждения предлагают платные пакеты услуг, в которые входят базовые обследования — их стоимость зависит от тяжести заболевания. Необходимо выяснить, требуются ли какие-то дополнительные процедуры, не входящие в пакет. Обязательно посмотрите российские и иностранные форумы, посвящённые лечению в той или иной клинике, — там люди рассказывают о личном опыте, делятся советами и контактами. Такие отзывы помогут выбрать и клинику, и врача.

. Задача непростая! Пожалуй, самые популярные направления у россиян — Израиль и Германия, особенно если речь идёт об онкологических заболеваниях. Клиники этих стран и местные специалисты уже давно зарекомендовали себя. Многие медицинские учреждения предлагают платные пакеты услуг, в которые входят базовые обследования — их стоимость зависит от тяжести заболевания. Необходимо выяснить, требуются ли какие-то дополнительные процедуры, не входящие в пакет. Обязательно посмотрите российские и иностранные форумы, посвящённые лечению в той или иной клинике, — там люди рассказывают о личном опыте, делятся советами и контактами. Такие отзывы помогут выбрать и клинику, и врача. Подготовить медицинские документы . Это истории болезней (порой многолетние), снимки, обследования… Всё это необходимо перевести и заверить в переводческом бюро, которое специализируется в том числе и на документах медицинской тематики.

. Это истории болезней (порой многолетние), снимки, обследования… Всё это необходимо перевести и заверить в переводческом бюро, которое специализируется в том числе и на документах медицинской тематики. Договориться с клиникой, внести аванс за лечение . Обсудите заранее, за какой срок надо (если надо) записаться на дополнительные консультации к другим врачам и на дополнительные процедуры (например, на МРТ).

. Обсудите заранее, за какой срок надо (если надо) записаться на дополнительные консультации к другим врачам и на дополнительные процедуры (например, на МРТ). Найти место для проживания , в идеале — недалеко от клиники.

, в идеале — недалеко от клиники. Забронировать авиабилеты . Важно учесть, что пациенты с рядом заболеваний нуждаются в дополнительном уходе или особых местах в салоне. В этом случае необходимо заранее связаться с авиакомпанией и узнать условия перевозки таких пациентов.

. Важно учесть, что пациенты с рядом заболеваний нуждаются в дополнительном уходе или особых местах в салоне. В этом случае необходимо заранее связаться с авиакомпанией и узнать условия перевозки таких пациентов. Получить визу . В ряде стран — например, в Германии — существуют специальные медицинские визы для тех, кто приезжает в страну на лечение. В визовый центр или консульство необходимо предоставить документы, подтверждающие лечение в клинике (договор, квитанции об оплате, письмо от принимающей стороны).

. В ряде стран — например, в Германии — существуют специальные медицинские визы для тех, кто приезжает в страну на лечение. В визовый центр или консульство необходимо предоставить документы, подтверждающие лечение в клинике (договор, квитанции об оплате, письмо от принимающей стороны). Найти переводчика в принимающей стране . Не надейтесь на себя, если даже хорошо говорите на языке выбранной страны. Вам нужен специалист, который разбирается в медицинской тематике. Лучше искать переводчика с языка страны (например, с иврита в Израиле и с немецкого в Германии), но иногда можно обойтись и переводчиком с английского. Скорее всего, вам его порекомендуют на тех же форумах, где вы будете собирать отзывы о клиниках.

. Не надейтесь на себя, если даже хорошо говорите на языке выбранной страны. Вам нужен специалист, который разбирается в медицинской тематике. Лучше искать переводчика с языка страны (например, с иврита в Израиле и с немецкого в Германии), но иногда можно обойтись и переводчиком с английского. Скорее всего, вам его порекомендуют на тех же форумах, где вы будете собирать отзывы о клиниках. Приехать , пройти необходимые обследования и начать лечение.

, пройти необходимые обследования и начать лечение. После выписки купить все необходимые лекарства (к сожалению, многие из них нельзя или сложно купить в России). Возможно, после завершения лечения вам придётся ещё несколько раз летать в клинику, чтобы убедиться, что реабилитационный период проходит хорошо и отсутствует опасность рецидива.

Понятно, что если требуется срочная операция, то самостоятельная организация поездки может выйти боком. Иногда ждать просто нет времени… Тогда нужно рассмотреть другие варианты.