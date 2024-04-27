Дмитрий Маликов впервые за долгое время вышел в свет с женой Еленой: были в черном

Певец Дмитрий Маликов впервые за долгое время вышел в свет с женой Еленой. Пара побывала на премьере комедийного боевика «Шпион на всю голову». Фото с мероприятия появились в соцсетях.

Исполнитель не так часто посещает светские мероприятия, а еще реже со своей второй половинкой. Но журналистам удалось запечатлеть их редкий выход на публику. Они выбрали классические образы и сочетались между собой. Дмитрий был в черном костюме с удлиненной белой футболкой, а Елена выбрала узкую юбку, атласную блузу с модным твидовым жакетом в тон мужу. Звезды обнимались и выглядели довольными.

Напомним, что Маликов счастлив с женщиной уже более 20 лет. Все это время в прессе возникали слухи о разводе, но каждый раз артисты опровергают негативные домыслы. В 2000 году у них родилась дочь Стефания, но только после ее рождения влюбленные решили официально пожениться. А через 18 лет у супругов появился сын Марк. СМИ пишут, что его выносила суррогатная мать. Кроме того, у Елены есть старшая дочь от первого брака.

Ранее мы писали о том, что певец Дмитрий Маликов снялся вместе с Томасом Андерсом и пошутил про возраст. До этого он говорил, что был расстроен распадом популярной группы Modern Talking. Напомним, что это случилось в 1987 году.