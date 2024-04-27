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Опубликовано 27 апреля 2024, 16:16
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«Моя любимая»: Ольга Бузова поздравила будущую свекровь с днем рождения

Ольга Бузова поздравила будущую свекровь с днем рождения и назвала лучшей мамой.
«Моя любимая»: Ольга Бузова поздравила будущую свекровь с днем рождения

© Starface.ru

Певица Ольга Бузова на церемонии закрытия хоккейного сезона в Минске поздравила будущую свекровь с днем рождения. О ком идет речь, неизвестно, но телеведущая назвала женщину «лучшей мамой».

«Хочу поздравить свою будущую свекровь со всеми днями рождения. Хочу сказать, что вы лучшая мама», - обратилась Бузова.

Она поблагодарила свекровь за то, что «так круто воспитала ее мужа». Бузова отметила вкусную еду, которую готовит женщина, и, в частности, блинчики.

«С днем рождения, моя будущая любимая свекровь», - заключила певица. Ее слова приводит StarHit.

Артистка произнесла текст без подготовки, местами запинаясь. У некоторых зрителей в зале обращение Бузовой вызвало на лице улыбку.

Напомним, за плечами у певицы брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас ее бывший муж счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко.

Ранее Бузова пошутила после слухов о беременности.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ольга Бузова
певица
свекровь