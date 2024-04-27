«Моя любимая»: Ольга Бузова поздравила будущую свекровь с днем рождения

Певица Ольга Бузова на церемонии закрытия хоккейного сезона в Минске поздравила будущую свекровь с днем рождения. О ком идет речь, неизвестно, но телеведущая назвала женщину «лучшей мамой».

«Хочу поздравить свою будущую свекровь со всеми днями рождения. Хочу сказать, что вы лучшая мама», - обратилась Бузова.

Она поблагодарила свекровь за то, что «так круто воспитала ее мужа». Бузова отметила вкусную еду, которую готовит женщина, и, в частности, блинчики.

«С днем рождения, моя будущая любимая свекровь», - заключила певица. Ее слова приводит StarHit.

Артистка произнесла текст без подготовки, местами запинаясь. У некоторых зрителей в зале обращение Бузовой вызвало на лице улыбку.

Напомним, за плечами у певицы брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас ее бывший муж счастлив в отношениях с моделью Анастасией Костенко.

Ранее Бузова пошутила после слухов о беременности.