Стас Михайлов на юбилейном концерте назвал Аллу Пугачеву великим человеком. Об этом сообщает NEWS.ru.

Не так давно между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым произошел конфликт — певец осудил уехавших из России звезд, а Примадонна приняла это на свой счет и нецензурно обозвала коллегу.

Несмотря на скандал, Михайлов считает Аллу Пугачеву великой. Об этом он заявил на юбилейном концерте, который прошел в Москве накануне.

«Это великий человек. На мой взгляд, то, что она спела — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», — рассказал он.

Михайлов также рассказал, что планирует покинуть сцену после того, как найдет в себе силы для этого.

«Я сегодня сказал со сцены, что у меня живой голос устал. Если я не смогу петь, зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы, и не обвинять кого-то, а просто сказать себе — все, спасибо», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что родители Стаса Михайлова ответили на вопрос, гордятся ли сыном.