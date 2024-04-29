Стас Михайлов вспомнил, как в 4 года пел за деньги шансон заключенному. Артист рассказал о первом заработке в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Михайлов вспомнил, как пел шансон за деньги для мужчины, который вышел из тюрьмы. Будучи 4-летним ребенком, Стас не умел играть на гитаре. Артист пошел на хитрость, чтобы получить деньги.

«А я брал эту…На чем хлеб режут. Да, доска. И начинал петь: «Иван имел машину, катал красотку Зину, но один раз к ним пришла беда…», — рассказал Михайлов.

Ранее Стас Михайлов на юбилейном концерте назвал Аллу Пугачеву великим человеком. Напомним, недавно между артистами произошел конфликт. Пугачевой не понравилось высказывание Михайлова из нового интервью. Певица в грубой форме ответила коллеге. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летняя певица Алла Пугачева уехала из Израиля и появилась на улицах Кипра в пижаме.