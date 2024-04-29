Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский назвали «тупой» песню Пугачевой «Балалайка»

Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский назвали «тупой» песню Аллы Пугачевой «Балалайка». Артисты высказались о творчестве коллеги в эфире шоу «Три аккорда».

В новом выпуске передачи Mia Boyka исполнила песню Аллы Пугачевой «Балалайка». Артистка вышла на сцену в наряде школьницы и взяла в руки розовую балалайку. Члены жюри с восторгом отреагировали на номер участницы, но раскритиковали хит Пугачевой.

Любовь Успенская назвала песню коллеги «никакой». По ее мнению, Mia сделала из композиции «конфетку».

«Песня эта, конечно, дурная. Честно, для меня она никакая. В твоем исполнении она зазвучала хорошо», — высказалась Успенская.

Такого же мнения придерживается Шуфутинский. Он считает, что артистка вложила в номер «все свое обаяние и непосредственность».

«Песня действительно такая... Тупая – это не то слово», — заявил Михаил.

Напомним, что Пугачева выпустила «Балалайку» в 1985 году. Музыку к песне написал Игорь Николаев.

Ранее сообщалось, что муж Аллы Пугачевой показал ее без макияжа и с полотенцем на голове. Подробности читайте в этой новости.