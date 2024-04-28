«Вырыла себе яму»: предполагаемая суррогатная мать детей Пугачевой прервала молчание

Предполагаемая суррогатная мать детей Аллы Пугачевой заговорила спустя 11 лет. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2013 году в одном из ток-шоу в эфире внезапно появилась Елена Ширшина. Она рассказала журналисту о том, что является суррогатной матерью двойни. Несмотря на то, что девушка никогда не говорила о том, для кого она рожала детей, журналисты связали ее беременность с родившимися детьми Аллы Пугачевой.

По словам Ширшиной, она до сих пор винит себя в том, что согласилась на тот злополучный эфир.

«Честно, я была глупой, наивной и доверчивой. Я и сейчас такая же: мне 40, я дура глупая. Доверяю людям, пытаюсь помочь. И тогда решила выручить. Села перед камерой, даже не видела и не слышала, что за эфир. Меня резко включили, рассказала о сути суррогатного материнства и еще что-то, не помню уже», — рассказала она.

После того, как имя девушки начало мелькать в СМИ, на нее обрушилась популярность. Она хотела подать в суд на телеканал, но по ее словам, никто не хотел браться за иск.

В какой-то момент старшая дочь Ширшиной решила написать на почту Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) с просьбой опровергнуть информацию о том, что ее мать родила для Пугачевой двойняшек.

«Тот у себя дал опровержение и призвал людей меня не трогать», — рассказала Ширшина.

Тем не менее, даже призывы Галкина* не помогли девушке избежать стресса — ее имя до сих пор фигурирует в новостях, связанных с суррогатным материнством.

«Не считаю себя звездой, считаю, что я опозорилась. Не знаю, как вычеркнуть это из жизни. Хотела помочь, а вырыла себе на долгие годы яму. Мне потребовался год, чтобы перестать носить черные очки», — призналась она.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов на юбилейном концерте назвал Аллу Пугачеву великим человеком.

*признан иноагентом на территории РФ.