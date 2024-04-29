SHOT: 75-летний дрессировщик Юрий Куклачев пробудет в больнице еще неделю

75-летний дрессировщик Юрий Куклачев пробудет в больнице еще неделю. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщил сын Юрия, дрессировщик идет на поправку. Он гуляет по палате, почти не пользуется кислородной маской и делает зарядку. Кроме того, Куклачев смог самостоятельно принять душ. Несмотря на улучшение, пациент пробудет в больнице еще неделю.

«Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозированно», — рассказал сын Куклачева.

Наследник дрессировщика надеется, что врачи разрешат отцу выходить на улицу уже на следующей неделе. Пока Юрий находится в больнице, он вместо него проводит выступления.

Ранее сообщалось, что Юрий Куклачев уберет из программы трюки, после которых у него случился инфаркт. Подробности читайте в этой новости.

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