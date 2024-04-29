Актриса Екатерина Волкова сообщила, что дочь родила сыновей от женатого мужчины. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

В эфире ТВ Екатерина сообщила, что возлюбленный дочери не спешит ей делать предложение. Как выяснилось, мужчина до сих пор женат на другой женщине, родившей ему двоих детей. По словам актрисы, она ощущает себя бабушкой четверых внуков, два из которых не являются ей родными.

Эксперты шоу поинтересовались, почему женатый мужчина создал новую семью, не закончив предыдущие отношения.

«Она не дает развода», — пояснила знаменитость.

Несмотря на заявление Екатерины, Лера Кудрявцева раскритиковала ее несостоявшегося зятя. Ведущая передачи отметила, что паре нужно обратиться в суд.

Волкова уточнила, что не пристает к дочери со своими советами.

Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Волкова вышла на дорожку ММКФ в платье Людмилы Гурченко. Ее сопровождал дизайнер Владимир Середин. Подробности читайте в этой новости.

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