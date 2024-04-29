Юморист Максим Галкин* показал Аллу Пугачеву без макияжа и с полотенцем на голове

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) показал Аллу Пугачеву без макияжа и с полотенцем на голове. Муж певицы поделился ее новым кадром в Instagram** (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юморист показал певицу, сидящую на балконе в розовом халате и с полотенцем на голове. 75-летняя Пугачева предстала перед публикой без макияжа и с мокрыми волосами. Максим запечатлел жену, пока та задумчиво смотрела вдаль.

«Доброе утро», — лаконично высказался юморист.

На заднем плане фото заметен диван, обшитый светлой тканью. По данным СМИ, звездная пара улетела из Израиля на Кипр. Артист не стал подтверждать или опровергать новости.