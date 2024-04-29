Юморист Максим Галкин* показал Аллу Пугачеву без макияжа и с полотенцем на голове
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Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) показал Аллу Пугачеву без макияжа и с полотенцем на голове. Муж певицы поделился ее новым кадром в Instagram** (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).
Юморист показал певицу, сидящую на балконе в розовом халате и с полотенцем на голове. 75-летняя Пугачева предстала перед публикой без макияжа и с мокрыми волосами. Максим запечатлел жену, пока та задумчиво смотрела вдаль.
«Доброе утро», — лаконично высказался юморист.
На заднем плане фото заметен диван, обшитый светлой тканью. По данным СМИ, звездная пара улетела из Израиля на Кипр. Артист не стал подтверждать или опровергать новости.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева уехала из Израиля и появилась на улицах Кипра в пижаме. Подробности читайте в этой новости.
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*признан иноагентом на территории РФ
**компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ