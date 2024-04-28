«Повода для веселья нет»: Филипп Киркоров рассказал о скором дне рождения
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Певец Филипп Киркоров рассказал, как будет праздновать свой день рождения. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.
30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 57 лет. Певец рассказал журналистам, что в этом году он откажется от пышного празднования дня рождения.
«У меня как раз в этом году годовщина: 30 лет не стало мамы, 40 дней трагедии в „Крокусе“… Это попадает именно на 30 апреля. Поэтому повода особо для веселья нет», — объяснил он.
Журналисты предположили, что певец отметит день рождения в компании друзей и родных у себя дома. Кстати, Киркоров рассказал о благоустройстве жилья. По словам поп-короля, каждая комната имеет свою тематику.
Сам себе артист пожелал, в первую очередь, здоровья.
«Просыпаешься и думаешь: „Ой, слава Богу, проснулся. Солнышко светит, ничего не болит, коленки не скрипят, поясница не отваливается“», — рассказал он.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров никогда не простит Любовь Успенскую.