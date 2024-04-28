«Повода для веселья нет»: Филипп Киркоров рассказал о скором дне рождения

Певец Филипп Киркоров рассказал, как будет праздновать свой день рождения. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 57 лет. Певец рассказал журналистам, что в этом году он откажется от пышного празднования дня рождения.

«У меня как раз в этом году годовщина: 30 лет не стало мамы, 40 дней трагедии в „Крокусе“… Это попадает именно на 30 апреля. Поэтому повода особо для веселья нет», — объяснил он.

Журналисты предположили, что певец отметит день рождения в компании друзей и родных у себя дома. Кстати, Киркоров рассказал о благоустройстве жилья. По словам поп-короля, каждая комната имеет свою тематику.

Сам себе артист пожелал, в первую очередь, здоровья.

«Просыпаешься и думаешь: „Ой, слава Богу, проснулся. Солнышко светит, ничего не болит, коленки не скрипят, поясница не отваливается“», — рассказал он.

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