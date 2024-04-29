SHOT: у актера Никиты Кологривого накопился долг перед ФНС около 1,4 млн рублей

У актера Никиты Кологривого накопился долг перед ФНС около 1,4 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у актера накопился долг перед налоговой. Он получил уведомление с просьбой погасить его, иначе Никите могут назначить штраф в 20% от суммы налога и наложить арест на банковский счет. Также у артиста могут возникнуть проблемы с выездом из страны.

На данный момент ни Никита, ни его официальные представители не подтверждали и не опровергали заявление СМИ.

Ранее актер Владимир Сычев заявил, что обеспокоен судьбой Никиты Кологривого. По его мнению, он может повторить путь одного скандального артиста. Подробности читайте в этой новости.

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