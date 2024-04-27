Без фильтров и фотошопа: вот, как на самом деле выглядит 52-летняя Кристина Орбакайте

В Сети был опубликован ролик с 52-летней певицей Кристиной Орбакайте, на котором поклонники не узнали звезду. Дело в том, что в видео не использовались фильтры и ретушь, поэтому у артистки были заметны все возрастные изменения.

В личном блоге дочь Аллы Пугачевой нередко публикует различные фотографии, которые вызывают восторг у публики. Пользователи отмечали, что с годами Кристина совсем не меняется, а ее лицо по-прежнему не имеет морщин. Из-за этого артистку даже подозревали в пластике. Но, как оказалось, Орбакайте, как и многие другие звезды, просто любит преображать свои снимки в фотошопе.

На свежем же видео никаких «масок» использовано не было, поэтому фанаты смогли увидеть, как на самом деле выглядит их кумир. На кадрах, на которых было показано лицо Кристины близко, заметны не только морщины, но и неестественная мимика, немного дряблая кожа. При этом некоторые несовершенства вокалистка попыталась скрыть под макияжем.