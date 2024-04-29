В США мужчина столкнул с обрыва машину с женой и двумя детьми. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Star.

Врач из Калифорнии оказался на скамье подсудимых. По информации источника, мужчина столкнул с 15-метрового обрыва машину с женой и детьми. Пострадавших удалось спасти, но они получили травмы различной степени тяжести.

Жена врача сообщила, что в последнее время он страдал от тяжелой депрессии. Американцу казалось, что 7-летняя дочь и 2-летний сын находятся в опасности. Он столкнул машину с обрыва, чтобы «спасти» семью.

По информации источника, врачи диагностировали у него тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом. Мужчину могут отправить на принудительное лечение.

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