«Это какая-то грязь»: Михаил Боярский удивлен увлечением старшей внучки

Певец Михаил Боярский назвал «грязью» увлечение старшей внучки. Об этом стало известно из программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

У Михаила Боярского уже четверо внуков, за жизнью всех артист не успевает следить, поэтому когда журналисты рассказали о новом увлечении старшей внучки Екатерины, певец был в шоке.

Журналисты рассказали Боярскому, что девушка сделала несколько татуировок на своем теле, это сильно не понравилось артисту.

«Я думаю, что это не совсем так. Я, правда, не знаю, но упаси Бог! Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно. Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше. Пускай малюет на себе, что угодно, ее супругу читать потом все это дело, я то не буду», — признался он.

Отметим, что Екатерина Боярская строит карьеру певицы, однако больших успехов ей пока добиться не удалось.

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