Певицу Аллу Пугачеву восхитил живущий в ОАЭ внук модельера Валентина Юдашкина. Артистка отреагировала на пост Марины Юдашкиной в Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В личном блоге вдова Юдашкина похвасталась достижением внука Аркадия. Мальчик стал чемпионом ОАЭ по карате и выиграл кубок. Звездная бабушка поделилась снимком наследника и его тренера. Алла Пугачева в числе первых поздравила Аркадия с победой.

«Да ладно… Ай да Аркаша!» — лаконично высказалась знаменитость.

К слову, Аркадий не единственный внук Валентина, который занимается спортом. У мальчика есть брат Анатолий, увлекающийся футболом.

Напомним, что Пугачеву и Юдашкина связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. После смерти модельера певица поддерживает общение с его семьей, которая большую часть времени проводит в ОАЭ.

Ранее вдова модельера Валентина Юдашкина заявила, что дочь Галина очень похожа на отца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский назвали «тупой» песню Пугачевой «Балалайка».

*компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ