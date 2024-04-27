«Решили быть вместе»: экс-жена Смольянинова* рассказала о новом возлюбленном

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала о своем новом возлюбленном. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

По словам знаменитости, она состоит в отношениях с артистом Романом Набатовым.

«Мы решили быть вместе до седых волос. Рома поседел на первом году семейной жизни», — поиронизировала Мельникова.

Напомним, Дарья Мельникова воспитывает двоих детей от актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга): их первенец, которого назвали в честь отца, появился на свет в 2015 году, а младший сын Марк родился в 2018 году. Актриса в 2021 году сообщила, что рассталась с отцом детей, однако смогла сохранить с ним хорошие отношения. Звезда «Папиных дочек» до сих пор считает бывшего супруга одним из самых надежных людей в своей жизни, которому может многое доверить.

Ранее мы писали, что поседевший и постаревший Артур Смольянинов* вернулся после долгого перерыва.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)