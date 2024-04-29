Уже не в Израиле: где находится певица Алла Пугачева

75-летняя певица Алла Пугачева уехала из Израиля и появилась на улицах Кипра в пижаме. Об этом сообщает «7Дней.ru».

По информации источника, артистка уехала из Израиля на Кипр. В Сети появился кадр, на котором запечатлены люди, похожие на Пугачеву и ее мужа. Пара держалась за руки и гуляла по улицам Лимассола.

Для выхода в свет женщина, напоминающая Пугачеву, надела зеленый костюм в горошек в пижамном стиле. Ее спутник выбрал для прогулки бежевые шорты и белую футболку.

Примечательно, что снимок был сделан со спины. Однако в Сети убеждены, что силуэты слишком узнаваемы и принадлежат звездной паре. Также фолловеры обратили внимание на внешний вид женщины, запечатленной на снимке. По их мнению, она выглядит исхудавшей, сгорбленной и растрепанной.

Ранее сообщалось, что Стас Барецкий придумал новое применение дворцу Аллы Пугачевой. Шоумен стал владельцем замка певицы в 2023 году. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певица Катя Лель узнала дату своей смерти.