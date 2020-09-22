Подтяжка лица без операции: самые популярные аппаратные методики и риски

Ложиться под нож хирурга никто не хочет, тем более раньше времени. И, как уверяют специалисты, есть ряд методик, которые могут эффективно отсрочить наступление заметного провисания тканей. Последнее у кого-то наблюдается уже после 40 лет, у кого-то после пятидесяти. Зависит это от генетики, типа старения, веса и даже осанки. Скачки веса негативно отражаются не только на фигуре, но и на лице.

Круговая подтяжка считается одним из самых эффективных способов омоложения. Во время операции можно решить массу возрастных проблем: скорректировать лобно-височную долю, щечно-скуловую, «разгладить» область шеи. Можно сразу и от морщин избавиться, и от птоза – визуально помолодеть на 10 лет. Но следует понимать, что эта операция справедливо считается и одним из самых опасных методов, который может закончиться задеванием тройничного нерва, который в свою очередь дает асимметрию лица. Все мы видели подобные примеры у некоторых звезд, которых поклонники попросту перестали узнавать. Типичные признаки плохой пластики: натянутые узкие глаза, «задранные» к верху уголки губ, утратившее всякую мимику лицо.

Также стоит понимать, что во время вмешательства затрагиваются только ткани кожи, а мышечный каркас остается на месте, что будет приводить к дальнейшим опущениям тканей, поэтому через 5-10 лет нередко требуется повторная операция. Какая есть альтернатива?