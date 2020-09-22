Подтяжка лица без операции: самые популярные аппаратные методики и риски
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Риски круговой подтяжки лица
Ложиться под нож хирурга никто не хочет, тем более раньше времени. И, как уверяют специалисты, есть ряд методик, которые могут эффективно отсрочить наступление заметного провисания тканей. Последнее у кого-то наблюдается уже после 40 лет, у кого-то после пятидесяти. Зависит это от генетики, типа старения, веса и даже осанки. Скачки веса негативно отражаются не только на фигуре, но и на лице.
Круговая подтяжка считается одним из самых эффективных способов омоложения. Во время операции можно решить массу возрастных проблем: скорректировать лобно-височную долю, щечно-скуловую, «разгладить» область шеи. Можно сразу и от морщин избавиться, и от птоза – визуально помолодеть на 10 лет. Но следует понимать, что эта операция справедливо считается и одним из самых опасных методов, который может закончиться задеванием тройничного нерва, который в свою очередь дает асимметрию лица. Все мы видели подобные примеры у некоторых звезд, которых поклонники попросту перестали узнавать. Типичные признаки плохой пластики: натянутые узкие глаза, «задранные» к верху уголки губ, утратившее всякую мимику лицо.
Также стоит понимать, что во время вмешательства затрагиваются только ткани кожи, а мышечный каркас остается на месте, что будет приводить к дальнейшим опущениям тканей, поэтому через 5-10 лет нередко требуется повторная операция. Какая есть альтернатива?
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Мнение специалиста: аппаратные методики
«На сегодняшний день существует много аппаратных методик. Все они являются альтернативами хирургической подтяжки лица. С возрастом под действием гравитации и генетического процесса старения мышцы теряют тонус, а кожа - упругость, овал становится нечетким. В современной косметологии имеются методы воздействия на все уровни. На мышцы, связки лица воздействует аппарат «Альтера систем».
Для подтяжки кожи хорошо зарекомендовали себя рассасывающиеся нити. Они имеют специальные насечки, благодаря которым фиксируются и удерживаются под кожей. Через 2-3 месяца нить обрастает соединительной тканью, что создает дополнительный каркас и в течение года рассасывается, т.к. производятся из специального вещества, которое используется в хирургии как шовный материал.
Для уплотнения кожи, улучшения ее качества применяются различные виды пилингов- лазерные, химические. Наиболее эффективными считаются срединные пилинги. Сейчас существуют пилинги, которые проникают глубоко в кожу за счет специально запатентованных комплексов, не повреждая при этом поверхностные слои. Т.е нет покраснений, шелушений, практически нет восстановительного периода.
Не будем забывать, что на сегодняшний день в арсенале косметолога большое количество гелей на основе гиалуроновой кислоты различной степенью вязкости, что позволяет подкорректировать овал лица за счет восстановления утраченных объемов. Гели сохраняются под кожей до 1 года и постепенно рассасываются».
Перечисленные безоперационные методы подтяжки имеют ряд преимуществ:
низкий уровень болезненности (за исключением нитевого лифтинга, но в данном случае применяется наркоз);
минимальный период реабилитации;
отсутствие видимых следов от процедур;
видимый эффект первой процедуры;
цена: дешевле пластической операции.
Разберем каждый из упомянутых подробней.
Фото: Pexels.com
Альтера-терапия Ultherapy (SMAS-лифтинг)
В этой процедуре используется ультразвук, который не только воздействует на поверхностные слои кожи, но и достигает SMAS слоя (поверхностной мышечно-апоневротической системы). Ультразвук проникает в кожу на глубину 4,5 мм, прогревая разные слои кожи и заставляя тем самым запускать рост нового коллагена. Когда в СМАС-слое в этой зоне количество коллагена и эластина идет на убыль, мы начинаем замечать признаки провисания, старения. Процедура до определенного возраста считается очень эффективной. Периода реабилитации нет, отек и покраснение проходят очень быстро, эффект сохраняется до полутора лет. Финальный эффект заметен через несколько месяцев, когда окрепнут новые коллагеновые связи. Специалисты предупреждают, что прежде чем обращаться в какую-либо клинику за этой услугой, проверьте на сайте официального поставщика наличие в клинике оригинального аппарата- это очень важно. Также считается, что подобная процедура не слишком хорошо откликается у вегетарианцев в силу того, что они могут недополучать белок.
Мезонити: тредлифтинг
Эту процедуру полюбили женщины до 45 лет, она остается одной из самых востребованных, когда речь заходит о безоперационных методах подтяжки лица. Нити вводятся под кожу, фиксируются в определенном положении, создавая каркас. Через несколько месяцев мезонить растворится, а ее место заменит молодой, естественным образом сформировавшийся коллаген(соединительная ткань). Эффект способен сохраняться до двух лет, но все индивидуально. Вот отзыв одной из пользовательниц услуги:
«Мне эффект от мезонитей понравился, но объективно у меня сработал накопительный эффект. До этого делала мезо- и плазмотерпию, кожа упругая и эластичная после этих процедур. Мне 44, а после мезонитей выгляжу чуть за тридцать. Без преувеличения, многие знакомые заметили перемены в лучшую сторону. Кто-то даже спросил, уж не влюбилась ли я. А у подруги маме, ей 56 лет, отказали в мезонитях, сказав, что для нее процедура будет бесполезной, так как кожа уже слишком дряблая. Так что важно не упустить момент. Следите также, чтобы нити были сертифицированы, а косметолог – опытным и профессиональным».
После процедуры есть ряд противопоказаний, о которых стоит знать заранее:
- в течение недели нежелательно летать;
- на пару недель лучше воздержаться от спортивных нагрузок;
- массаж и физиотерапию лучше отложить на пару месяцев.
Фото: Pexels.com
Подтяжка лица эндотинами
Этот метод относительно новый – используется в нашей стране чуть больше десяти лет и знают о нем, как правило, женщины, которые уже перепробовали целый арсенал методик и являются завсегдатаями косметологических клиник.
Итак, эндотины – это маленькие пластины (до 4,5 мм) из полимолочной и полигликолевой кислоты, которые имплантируются под кожу, фиксируются с помощью зубцов и удерживают мягкие ткани лица (прежде всего, на лбу). Затем они срастаются с костной тканью, а после естественным образом рассасываются. Отзывы о процедуре можно найти самые разные. В основном женщины отмечают видимый эффект омоложения, отпадает необходимость колоть ботокс – «лоб гладкий, как яйцо». Под кожей, в волосистой части, пластинки ощупываются пальцами, но через 6-9 месяцев рассасываются. Другие отмечают отек на две-три недели и «свисание» нижних век, «задранные» брови. Из чего другие делают вывод: процедура дает эффект, но врач должен быть профессионалом с набитой рукой. Впрочем, этого мы ждем от любого специалиста, которому доверяем здоровье и красоту.
А что фейсбилдинг?
Большую популярность сейчас получили марафоны по фейсбилдингу – нам постоянно предлагают купить тот или иной комплекс упражнений, демонстрируя положительные примеры до и после. Практикующие эксперты уверяют, что если вовремя начинать практиковать гимнастику для лица, то подтяжка вам либо не понадобится, либо задумаетесь о ней лет в семьдесят. Впрочем, наш эксперт восторгов не разделяет.
«С помощью фейсбилдинга стимулируются слабые мышцы и расслабляются напряженные. Для него нет противопоказаний. Если делать упражнения с молодости (лет с 25-30) - ежедневно, то это хорошая профилактика старению. Но эти упражнения не заменят косметологических процедур, не восполнят потери объемов, утраченных с возрастом, не улучшат качество кожи!»
Фото: Pexels.com
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