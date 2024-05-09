«Маршировать было больно»: военнослужащий потерял ботинок во время парада в Москве

В Москве во время марша на Красной площади неизвестный потерял ботинок. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня».

Источник опубликовал кадры с парада Победы, на которых видно лежащую на брусчатке обувь.

«Во время торжественного марша кто-то потерял ботинок. Остается только посочувствовать, маршировать, скорее всего, было больно», - говорится в подписи к видео.

9 Мая в Москве состоялся парад, приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие впервые прошло под снегопадом. Из-за осадков военные были в зимнем варианте формы, который предусматривает фуражку.

На параде заметили белого шпица президента Беларуси Александра Лукашенко. Пес по кличке Умка не первый раз присутствовал на церемонии – он был также в прошлом году.