«Красивая пара»: Собчак обратила внимание на нового возлюбленного 22-летней внучки Софии Ротару

Внучка певицы Софии Ротару – Соня Евдокименко – поздравила нового возлюбленного с днем рождения. Девушка опубликовала фото с ним в соцсетях.

На снимке мужчина в солнечных очках и строгом костюме позирует рядом с Евдокименко.

«С днем рождения, моя любовь», — подписала девушка.

Ни имени, ни других подробностей о новом избраннике нет.

На публикацию обратила внимание журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она разместила скриншот публикации со страницы Евдокименко и подписала: «Красивая пара. Лайк».

Ранее внучка Ротару три года встречалась с IT-магнатом Денисом Ждановым, он был старше на 13 лет. Спустя время из соцсетей девушки исчезли совместные фото, она отписалась от возлюбленного.

Недавно блогер Мария Погребняк поделилась фотографией со своим мужчиной, которого скрывала. Она пошла на этот шаг в ответ на заявления, будто никому не нужна и обречена на одиночество. Погребняк написала, что «встретила новую любовь», а ее мужчину не смутило наличие троих детей.