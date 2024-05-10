Татьяна Арнтгольц назвала роли, которые никогда не сыграет

Российская актриса Татьяна Арнтгольц запомнилась зрителю после сериала «И все-таки я люблю…». В последнее время она не появлялась в крупных проектах на экране. Жена Марка Богатырева призналась, что не выбирает роли, которые не идут на пользу ее имиджу.

Татьяна заявила, что не будет играть токсичных героинь. Поэтому она тщательно отбирает проекты, в которых планирует участвовать. Арнтгольц отказывается от ролей героев с низкой социальной позицией.

«Не хочу играть убийц и пытаться их оправдать. Никаких насильников или насильниц. Никаких убогих матерей, которые бьют и издеваются над своими детьми», — рассказала она в интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид!».

Актриса отказывается и от ролей содержанок и прочих продажных женщин. Она отметила, что ей неприятны такие персонажи.

Арнтгольц призналась, что каждую роль пропускает через себя, поэтому актрисе важно понимать и любить своего героя. Однако она не осуждает коллег, которым нравятся подобные образы.

В 2020 году Татьяна вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. Спустя год у пары родился сын Данила. Также у актрисы есть дочь Мария от первого брака.

Ранее Татьяна Арнтгольц поделилась редким фото с дочкой Марией от первого брака с актером Иваном Жидковым в соцсетях.