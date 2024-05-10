Певица Ирина Аллегрова впервые за долгое время появилась на ТВ с трогательной песней для жен бойцов СВО

Певица Ирина Аллегрова появилась на телевидении, снявшись в шоу «Песни от всей души» канала «Россия 1». Артистка спела трогательную песню под названием «Он – моя часть» и заявила, что посвятила ее женам бойцов СВО.

В новом выпуске проекта исполнительница призналась, что считает прослушивание лирических композиций одной из форм мазохизма. Такое мнение у нее сложилось из-за того, что женщины от проникновенных текстов треков часто плачут.

«Всегда бабоньки плакали под мои песни с какой-то там несложившейся любовью, а в данный момент я хочу, чтобы они выплакались. И может быть, станет легче», - поделилась певица.

Напомним, что в последние годы Ирина Аллегрова все реже появляется на публике и дает концерты. Как сообщали СМИ, артистка не стала менее востребованной, просто она сама не хочет много выступать. Из-за этого артистка запрашивает огромные гонорары, которые могут себе позволить немногие олигархи.

Ранее концертный директор Валерий Васильев раскрыл, сколько получает Ирина Аллегрова на корпоративах.