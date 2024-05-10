Бывший муж Нюши продает билеты на восьмичасовое шоу по духовной проработке

Недавно певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) заявила, что разводится с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака. Слухи об их расставании ходили давно, но официальное подтверждение они получили только на днях. После этого бывший супруг звезды анонсировал шоу по духовной проработке. Фанаты уверены: он хочет нажиться на семейной драме.

После того, как Нюша объявила о разводе, Сивов сразу же анонсировал продажу билетов на шоу «Proресурс», которое пройдет в Дубае. Интересно, что мероприятие прорекламировала в социальных сетях и сама исполнительница, которая, по-видимому, продолжает помогать мужчине, пишет Woman.ru.

Билет на шоу стоит от 100 тысяч рублей, но сейчас действует скидка. Первые 50 участников смогут приобрести билеты за 50 тысяч рублей. В него входит: место в первом ряду, мощное погружение в себя, эффективные практики, общий чат для участников и ужин с Сивовым. Шоу пройдет 11 мая и будет длиться восемь часов.

Игорь Сивов давно начал зарабатывать на духовных практиках. Для своих учеников он проводит ежедневные медитации в ОАЭ и регулярно анонсирует различные курсы по самосовершенствованию.

Ранее певица рассказала, что уже давно рассталась с супругом, но долго не решалась об этом рассказать.