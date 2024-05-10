«Сколько испытаний „прилетело" Наташе»: раскрыта реакция Королевой на скандал с ее номером

Номер Наташи Королевой в Кремле вырезали из праздничного концерта, посвященного 9 Мая. Исполнительница расстроилась после случившегося и совсем этого не ожидала.

Как рассказали mk.ru в окружении певицы, она тщательно готовилась к выступлению. В семье артистки День Победы — важный праздник. Так, она назвала сына Архипом в честь деда, погибшего на Великой Отечественной войне. Поэтому она сразу же согласилась принять участие в концерте.

«Столько, сколько испытаний „прилетело“ Наташе за последние годы, не каждому артисту по силам преодолеть!», — рассказали в окружении звезды.

Знакомые артистки пояснили, что, когда на Украине начались беспорядки, Наташу внесли на Родине (она родилась в Киеве — прим. «Страсти») в список врагов народа. Позже ей закрыли въезд в страну на пять лет. С началом СВО прессинг на звезду усилился.

Источники издания назвали Королеву добрым и светлым человеком, который «несет со сцены добро и позитив». Они отмечают, что на концерте в Кремле люди восприняли ее песню и исполнение как собственную историю и боль. Кроме того, во время выступления Наталия появилась с георгиевской ленточкой на груди.

Ранее в Госдуме объяснили, почему номер Королевой могли вырезать из эфира. Подробнее читайте здесь.