Оставшиеся в России родственники Аллы Пугачевой лишились квартиры и погрязли в долгах

Семью племянника певицы Аллы Пугачевой лишили квартиры, которую родственнику подарила сама артистка. Также числятся за близкими вокалистки и долги. Подробности об этом узнал сайт Kp.ru.

В 2022 году Алла Борисовна уехала из России вместе с мужем и младшими детьми. В Москве у нее остались лишь некоторые родные, так как семья ее старшей дочери Кристины Орбакайте тоже полным составом перебралась за границу. Эмигрировать не захотел племянник Примадонны Владислав, которого она в свое время спасала от зависимости. Журналисты узнали, что сейчас происходит с ним и его семьей.

Оказалось, что за женой Владислава числятся долги. Еще до замужества она брала кредиты, и со временем ее финансовое положение так и не улучшилось. Известно, что 2021 году счета женщины были заблокированы, и она начала брать микрозаймы. На сегодняшний день, по данным источника, ее долг составляет 1 млн 123 тыс. рублей.

Также столкнулись родственники Пугачевой с еще одной проблемой. В 2021 году их лишили квартиры, которую племяннику подарила сама певица. Произошло это потому, что дом был слишком старый, поэтому жильцов было решено переселять. Сейчас семья Владислава живет в новостройке недалеко от метро. Квартиры в этом доме стоят от 20-ти млн рублей.

Несмотря на долги, супруга Пугачева заявила журналистам, что никаких проблем у них нет. Она заверила, что у них все хорошо.

«Наша дочь Алла Владиславовна растет. Влад занимается с ней. Все у нас хорошо и спокойно», - рассказала женщина.

Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков пожаловался на жизнь в США.