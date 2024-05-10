Любви нет: Игорь Николаев и Юлия Проскурякова удивили фанатов холодностью друг с другом

Композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова спровоцировали новые разговоры о проблемах в браке. В Сети появился анонс их клипа на песню «Родные люди», в котором поклонники не увидели любви между супругами.

Несмотря на то, что певец уже неоднократно опровергал слухи о том, что собирается разводиться с Проскуряковой, фанаты по-прежнему ему не верят. Дело в том, что во взаимодействиях артистов они не замечают страсти и даже простого тепла. В ролике к новому треку пара попыталась показать семейную идиллию, но поклонники увидели лишь холодность.

К слову, многие отметили, что Юлия всеми силами хотела продемонстрировать гармонию в кадре с Николаевым. А он, в свою очередь, не старался быть эмоциональным. Комментаторы подчеркнули, что в браке композитор, вероятно, не любит жену, а позволяет себя любить. В искренности чувств Юлии люди сомневаются меньше. Но некоторые посчитали, что она «переиграла» в клипе, поэтому никто ей и не поверил.

К слову, Николаев совсем недавно заявлял, что полностью счастлив с Проскуряковой. Он делился, что никакого развода в ближайшее время не планируется.

Ранее Игорь Николаев вышел в свет с женой на фоне слухов о разводе.