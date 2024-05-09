«Недавно вернулась из США»: в Госдуме объяснили, почему номер Королевой могли вырезать из эфира
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Номер певицы Наташи Королевой могли вырезать из эфира на ТВ в связи с молчанием насчет СВО. Соответствующее мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий отметил, что исполнительнице не только стоит выразить мнение об СВО, но и прекратить посещать США.
«По-моему, Королева недавно вернулась из США, где частично проживает ее семья», - сказал депутат NEWS.ru.
Милонов указал, что не видел певицу в зоне СВО. Он также отметил, что Королева может выступать в Кремле за гонорар.
«А высказать свою позицию в отношении страны, ситуации в стране?» - рассуждает депутат.
Милонов выразил надежду, что Королева выскажет позицию и «сделает невозможным» для себя посещение США.
Ранее сообщалось, что номер певицы вырезали из праздничного концерта в честь 9 Мая. Артистка в Кремле исполняла композицию «Только ты не умирай», она выступала за певцом Григорием Лепсом.