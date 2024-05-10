«В Россию не надо возвращаться»: Поплавская отреагировала на новость об интеграции Пугачевой в Израиле

Актриса Яна Поплавская прокомментировала слова посла Израиля Симоны Гальперин о том, что певица Алла Пугачева и другие уехавшие из России артисты давно успешно интегрировались в стране. По словам звезды фильма «Про Красную Шапочку», россияне уже не считают Примадонну соотечественницей.

В личном Telegram-канале Поплавская отметила, что никто в РФ уже не ждет, что эмигранты вернутся назад. Она подчеркнула, что народу ни Алла Борисовна, ни иноагенты, сейчас живущие за границей, не нужны.

«Россияне тоже считают этих артистов израильтянами, а не своими соотечественниками. Пусть живут в Израиле или где-то еще. В Россию не надо возвращаться», - заявила актриса.

Напомним, что Алла Пугачева уехала в Израиль в 2022 году вместе с мужем и младшими детьми. Из-за неспокойной ситуации в стране семья на время переезжала на Кипр, но сейчас вновь вернулась назад. В Россию певица приезжает редко и только по делам на небольшой срок. По слухам, следующий ее визит ожидается летом текущего года. Артистка будет разбираться с российской недвижимостью.

Ранее стало известно, что оставшиеся в России родственники Аллы Пугачевой лишились квартиры и погрязли в долгах.