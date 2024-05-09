Домашняя тушенка, помощь госпиталям, российский IPhone: как и чем помогают волонтеры солдатам в зоне СВО
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С начала спецоперации на Украине множество россиян объединились для помощи фронту. Волонтеры жертвуют личным временем, средствами, моральными и физическими силами, и всегда готовы откликнуться на просьбу. Заготовка продукции, отправка гуманитарной помощи, забота о солдатах в госпиталях — появилось множество направлений добровольческой работы. Но кто они — эти люди? Об этом читайте в материале сайта «Страсти».
«По Мишлену три звезды»: как россиянка заготавливает домашнюю тушенку для солдат
В Подмосковье россиянка Татьяна Коркина самостоятельно организовала производство консервированных продуктов для солдат СВО в своем доме. Харчо, люля-кебабы, паштеты, пюре — это лишь малая часть того, что готовит женщина. С осени 2022 года Татьяна отправила на фронт более 2 тысяч жестяных банок и столько же реторт-пакетов с едой. «По Мишлену три звезды», — так оценивают военные заготовки россиянки.
— Я — дочь офицера, поэтому тема военных мне знакома с детства. Моя жизнь всегда была с ними связана. К волонтерству я пришла, как и все, с желанием помочь нашим солдатам. И я сама по себе человек патриотичный, люблю нашу Родину. Когда началось СВО, я стала думать, что можно сделать: отправляла гуманитарную помощь, ходила в госпитали. Осенью 2022 года многие говорили, что парням не хватает провизии. И пришла идея начать делать тушенку. Тогда к нам приехал друг семьи, и мы начали думать, как организовать процесс. Честно, я никогда не занималась заготовками — готовлю я хорошо, но огурцы и помидоры не консервировала. Почитала, узнала, что мне нужен автоклав (герметичная машина, используемая для создания домашних заготовок — прим. «Страсти») и купила его. После мы взяли жестяные банки — в стекле на фронт продукцию не довезешь. Взяли аппарат для закатывания банок, и процесс пошел. Друг взял мясо, прокрутили килограмм 30. Попробовали — вкусно. И сразу же отправили на фронт.
Мясник однажды поинтересовался у друга, зачем ему столько мяса. Он рассказал, что это для парней на фронт. И владелец магазина решил со мной познакомиться. После нашей встречи он заявил, что хочет помогать нам и стал бесплатно отдавать мясо.
Закатывать жестяные банки достаточно сложно, и я начала читать, куда еще можно помещать продукцию. И наткнулась на реторт-пакеты (пищевая упаковка, используемая как альтернатива консервным банкам при изготовлении консервов — прим. «Страсти»). Решили: надо пробовать. Посмотрели видео в Сети и приступили к работе. Методом проб и ошибок добились нужного результата. Осенью 2023 года ко мне присоединились подружки: нам с мужем нужны были помощники. Пробовали разные форматы: голубцы, люля-кебабы, харчо. Все тестируем на знакомых, чтобы они оценили вкус и сказали, чего не хватает в продукции. На самом деле, я не знаю, как все успеваю. Я — мама, жена, волонтер, а еще я теперь студент — решила поступить в медучилище.
Отдыхаю я очень редко. После 21.00 прихожу с работы и до полуночи делаю заготовки, а затем готовлюсь к новому дню. Иногда делаю себе разгрузку, но в такие дни меня мучает совесть, и я думаю: «С чего это вдруг я устала?». Они вот не устали, а я, видите ли, устала. И с новыми силами приступаю к работе.
Наверное, главная мотивация для меня — это материнский инстинкт. «А он там сытый?», — постоянно спрашиваю я. Мы сидим в тепле, в безопасности, а парни, жертвуя жизнями, защищают нашу Родину. Получая домашнюю продукцию, солдаты чувствуют любовь, заботу. И мне на душе становится легче. Главное, о чем я думаю сейчас, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, а у каждой дочери, сына, жены, матери было как можно меньше слез.
«Я пришла помогать, а не плакать»: история куратора филиала госпиталя им. Бурденко Марины Ульяновой
Марина Ульянова — хрупкая голубоглазая блондинка, мама троих детей, волонтер фонда «Своих не бросаем» и куратор филиала госпиталя им. Бурденко. В военный госпиталь женщину привела личная потеря. Она стала добровольцем, когда ей не хотелось ничего, и абсолютно все было безразлично. Но ей удалось преодолеть горе при помощи волонтерской работы. Теперь в фонде Марину называют «ангелом добра».
— В августе 2022 года я потеряла своего папу, он умер от тяжёлой болезни у меня на руках. У меня возникла мысль: «Если я не смогла спасти своего родного человека, значит я помогу другим». Среди групп и каналов, нашла фонд «Своих не бросаем» и просто сказала: «Возьмите меня, я должна кому-то помогать. Потому что иначе я сойду с ума».
Но трагедия стала толчком к новой жизни. Уже на следующий день после звонка в фонд я поехала в госпиталь с куратором, чтобы познакомиться с деятельностью фонда. Сначала это был центральный госпиталь им. Бурденко, потом пятый и первый филиалы. Пришла в сентябре, а в октябре уже стала самостоятельным куратором госпиталя. По ночам я читала про ортезы, туторы (полимерное ортопедическое изделие, которое фиксирует сустав в физиологически правильном положении — прим. «Страсти») и другие средства реабилитации, чтобы помогать раненым бойцам с переломами, ампутацией.
Когда я первый раз пришла в госпиталь после похорон отца, я была полностью опустошена. Не ощущала никаких эмоций. Просто ходила, смотрела, училась и запоминала кому что требуется.
Это депрессивное состояние длилось примерно месяца три. А потом в одной из палат я встретила бойца: спецназовца после сильного минного-взрывного ранения. У него были тяжелейшие травмы. Думали не выживет. И вот тогда я впервые заплакала. Но куратор мне сказала: «Вытри слезы. Ты не поможешь этим ни им, ни себе. Легче от этого не станет никому». И я вытерла. Я пришла помогать, а не плакать…
Слезы нужно держать при себе, а ребят в госпитале — встречать улыбкой, и тогда они ответят тем же. Я всегда оставляю в палатах свою визитку, чтобы им не нужно было искать, куда обратиться за помощью. Потому что мы рядом, и своих не бросаем.
Для меня нет тяжёлой работы здесь. Мне все легко. Но есть две вещи, которые я не стану делать. Первая — не возьму роль сиделки. Не потому, что это кажется зазорным. Совсем нет. А потому, что я боюсь этим нанести ребятам моральную травму. Они видят меня в другой роли. И если я молодому, красивому парню буду менять памперсы, то это прежде всего будет морально тяжело для него. Я не хочу нанести травму и не хочу нарушить нашу с ними тёплую дружбу.
Тот парень из спецназа, к слову, пошел на поправку и в этом году справил второй день рождения. Мы продолжаем общаться, поздравляем друг друга с праздниками, и он присылает мне цветы ко дню рождения.
Говоря о планах на будущее, Марина думает заняться реабилитацией участников СВО после окончания боевых действий. Если ты стал волонтером, обратной дороги уже нет. Помощь другим остается навсегда в твоем сердце.
Российский IPhone для СВО: IT-cпециалисты создали уникальный аппарат для бойцов
Инженеры, разработчики и управленцы топовых российских компаний решили объединиться и создали организацию «Локтар». С ноября компания за свой счет создаёт и развивает продукты, направленные на сохранение жизни и здоровья защитников Родины, участвующих в СВО. Они выпустили новый, продукт «Грань» — первый и уникальный в своем роде смартфон со встроенными функциями рации и детектора БПЛА (беспилотный летательный аппарат — прим. ред), специально созданный под задачи СВО.
— С момента начала СВО мы за свои средства начали закупать различное оборудование и необходимые вещи для друзей и родственников, принявших участие в боевых действиях. В определенный момент возникла нехватка раций, детекторов дронов. Многие процессы выполняются неэффективно из-за отсутствия простых и удобных средств, например, одно простое мобильное приложение может заметно повысить результативность.
По мере накопления знаний, общения с большим количеством бойцов и нескольких поездок в зону СВО, у нас и родилась идея «Грани» — простого и интуитивно понятного устройства, которое позволит сохранить жизнь и здоровье наших ребят.
Начинали мы небольшой командой в пять-шесть человек. По мере достижения первых результатов к нам стали обращаться единомышленники — сотрудники ведущих IT компаний, основатели стартапов.
Полноценную разработку мы начали в январе 2023 года. Текущая «Грань» со всеми инженерными и программными достижениями вышла в марте 2024. Всего за 14 месяцев мы с точки ноль дошли до инновационного и востребованного продукта, серийно производимого в России. На данный момент устройства мы производим партиями под заказ, срок производства — 1 месяц.
Вся разработка и развитие продукта осуществляется за счет собственных средств, на это идет прибыль из наших гражданских бизнесов. Общую сумму инвестиций публично не раскрываем, но, когда в частных беседах представители Министерства обороны или крупных оборонных концернов интересуются объемом потраченных средств и временем, затраченным на создание с нуля, они искренне удивляются ответу. Мы на порядок быстрее и экономически эффективнее классического производства военных изделий.
«Грань» — это смартфон + рация + детектор/пеленгатор БПЛА. Мы считаем, что он должен быть в руках каждого бойца, начиная от пехотинца до полевого командира. Первое устройство — это, собственно, смартфон. Второе — встроенная цифровая рация, которая позволяет передавать текстовые и голосовые сообщения, картинки, точки на карте и иную информацию между устройствами напрямую на расстоянии в несколько километров. Сотовая связь или Wi-Fi при этом не требуются. Третье устройство — детектор дронов, который выводит предупреждения и информацию об обнаруженных дронах прямо на экран смартфона.
Как и любой смартфон, «Грань» обладает широкими возможностями. Однако, специфика условий применения накладывает ряд ограничений на активный функционал. В частности, все основные мультимедийные возможности (фото, видео) доступны. Серфинг в интернет или использование публичных сетей для доступа чаще всего наши заказчики просят ограничить.
В зоне СВО сейчас «воюют» сотни наших комплексов. К лету это будет уже тысячи изделий. Большинство «Граней» покупаются за средства меценатов и фондов, которыми мы покрываем издержки на приобретение компонентной базы и сборку.
На данный момент мы не смотрим в сторону развития гражданской линейки продукции. При этом «Грань» уже сейчас востребована вне СВО. Например, комплекс успешно применяется в составе комплексных систем защиты объектов критической инфраструктуры на территории России. Наличие в «Грани» встроенного радиомодуля позволяет применять комплекс для повышения эффективности поисково-спасательных операций или устранения последствий чрезвычайных ситуаций, особенно в тех местах, где отсутствует сотовая связь.