Домашняя тушенка, помощь госпиталям, российский IPhone: как и чем помогают волонтеры солдатам в зоне СВО

С начала спецоперации на Украине множество россиян объединились для помощи фронту. Волонтеры жертвуют личным временем, средствами, моральными и физическими силами, и всегда готовы откликнуться на просьбу. Заготовка продукции, отправка гуманитарной помощи, забота о солдатах в госпиталях — появилось множество направлений добровольческой работы. Но кто они — эти люди? Об этом читайте в материале сайта «Страсти».

«По Мишлену три звезды»: как россиянка заготавливает домашнюю тушенку для солдат

В Подмосковье россиянка Татьяна Коркина самостоятельно организовала производство консервированных продуктов для солдат СВО в своем доме. Харчо, люля-кебабы, паштеты, пюре — это лишь малая часть того, что готовит женщина. С осени 2022 года Татьяна отправила на фронт более 2 тысяч жестяных банок и столько же реторт-пакетов с едой. «По Мишлену три звезды», — так оценивают военные заготовки россиянки.

— Я — дочь офицера, поэтому тема военных мне знакома с детства. Моя жизнь всегда была с ними связана. К волонтерству я пришла, как и все, с желанием помочь нашим солдатам. И я сама по себе человек патриотичный, люблю нашу Родину. Когда началось СВО, я стала думать, что можно сделать: отправляла гуманитарную помощь, ходила в госпитали. Осенью 2022 года многие говорили, что парням не хватает провизии. И пришла идея начать делать тушенку. Тогда к нам приехал друг семьи, и мы начали думать, как организовать процесс. Честно, я никогда не занималась заготовками — готовлю я хорошо, но огурцы и помидоры не консервировала. Почитала, узнала, что мне нужен автоклав (герметичная машина, используемая для создания домашних заготовок — прим. «Страсти») и купила его. После мы взяли жестяные банки — в стекле на фронт продукцию не довезешь. Взяли аппарат для закатывания банок, и процесс пошел. Друг взял мясо, прокрутили килограмм 30. Попробовали — вкусно. И сразу же отправили на фронт.

Мясник однажды поинтересовался у друга, зачем ему столько мяса. Он рассказал, что это для парней на фронт. И владелец магазина решил со мной познакомиться. После нашей встречи он заявил, что хочет помогать нам и стал бесплатно отдавать мясо.