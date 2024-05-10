Водителя упавшего в Мойку автобуса заставили выйти на рейс после 20-часовой смены

В Санкт-Петербурге водителя упавшего в Мойку автобуса заставили выйти в утренний рейс после 20-часовой смены. Об этом рассказала Telegram-каналу 112 его супруга.

Женщина пояснила, что ее муж пришел около 02.00 домой, отработав с 05.00. В 07.30 его уже разбудили и потребовали снова выйти на работу.

По ее словам, супруг не жаловался на здоровье. Но причиной аварии могла статье усталость водителя.

Напомним, авария произошла на Поцелуевом мосту. Автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом.

Всего, по данным пресс-службы МЧС, спасатели подняли из затонувшего транспортного средства девять человек. Три человека скончались, четверо находились в состоянии клинической смерти. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя. Сотрудники полиции задержали его и привезли в отдел. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.