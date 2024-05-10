Актеры-эмигранты Хаматова и Смольянинов* собирают деньги для Украины стихами советских поэтов в Риге

Актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) собираются выступить в Риге со стихами советских поэтов. Вырученные средства пойдут для жителей Украины.

О том, что звезды-эмигранты будут собирать деньги, рассказал другой иноагент – артист Анатолий Белый**(признан иноагентом на территории РФ). Он поделился, что проект называется «Тараканище +++». Кроме упомянутых знаменитостей, на сцену с произведениями Даниила Хармса, Корнея Чуковского, Николая Олейникова и Николая Заболоцкого выйдут Шамиль Хаматов и Вадим Радионов.

Стоимость билетов небольшая – от двух тысяч рублей до четырех. Однако желающих послушать российских артистов немного. Первая читка запланирована на 13 мая, но зрительный зал по-прежнему наполовину пуст.

Напомним, что Чулпан Хаматова переехала в Ригу в 2022 году после начала СВО. Сейчас она играет в местном театре, но роли ей доверяют небольшие, а зарплату, по слухам, платят совсем маленькую, так как в Латвии ничего не значат ее звания, полученные в России.

Ранее российские олигархи назвали причину провала Чулпан Хаматовой в Латвии.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

**(Признан иноагентом на территории РФ)