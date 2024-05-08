Жена экс-возлюбленного Волочковой Игоря Вдовина родила второго сына

Телеведущая Елена Николаева родила от бизнесмена Игоря Вдовина второго сына. Об этом она сообщила 8 мая в личном блоге.

Подробностей появления на свет малыша женщина раскрывать не стала. Она лишь поделилась первыми снимками из палаты вместе с новорожденным. Отметим, что Вдовин был вместе с супругой.

О том, что жена бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой вновь станет мамой, стало известно в феврале текущего года. Телеведущая вышла на связь с поклонниками и заявила, что больше не видит смысла скрывать изменения в фигуре. Она опубликовала кадры с округлившимся животом, а позже раскрыла и пол нового наследника. Пока имя сына Николаева и Вдовин не озвучивают.

К слову, мальчик стал уже шестым ребенком бизнесмена. У него есть трое детей от первого брака, а также дочь Ариадна, рожденная в отношениях с Волочковой. С Балериной Игорь старается практически не контактировать. Наследница живет вместе с ним, а к матери приезжает по желанию. Сама Анастасия неоднократно обвиняла Вдовина в том, что он настраивает Ариадну против родной матери.

Ранее Анастасия Волочкова ответила на призыв телеведущей Леры Кудрявцевой спасать ее от алкоголизма.