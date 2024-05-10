«Относятся как к обслуге»: российские олигархи назвали причину провала Чулпан Хаматовой в Латвии

Российские олигархи рассказали, почему актриса Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Латвии и оказалась там никому не нужна. Они считают, что для иностранцев она является «обслугой», поэтому ее ни во что и не ставят. Об этом aif.ru сообщила светская львица, живущая на Рублевке, Алена Кравец.

В 2022 году Хаматова решила окончательно уехать из России из-за несогласия с политикой государства. Остановилась она в Латвии, где хотела продолжить сниматься в кино и играть в театре. Однако Чулпан столкнулась со многими препятствиями, из-за которых стать востребованной за границей у нее так и не получилось. По данным СМИ, сейчас она участвует в постановках театре в Риге, но достаются ей далеко не главные роли.

По мнению бизнесменов, с которыми Хаматова сотрудничала в России, так как возглавляла благотворительный фонд, ее провал во многом связан с двумя основными причинами – незнанием языка, а также другим менталитетом.

«В Прибалтике есть только две нации - титульная и неграждане. Так что ей светит? к последним там относятся как к обслуге, людям второго сорта, и Хаматова теперь среди них», - отметила Кравец.

Ранее Чулпан Хаматовой предрекли нищую жизнь в Прибалтике.