passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 мая 2024, 14:50
1 мин.

«Что творится?»: номер Наташи Королевой вырезали из праздничного концерта

МК: выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали из праздничного концерта.
«Что творится?»: номер Наташи Королевой вырезали из праздничного концерта

© Starface.ru

Номер певицы Наташи Королевой вырезали из праздничного концерта, посвященного 9 Мая. На сцене Кремля она выступала с композицией «Только ты не умирай».

О том, что Королеву убрали из ТВ, сообщает сайт mk.ru.

Поклонники возмущены случившимся. «Что творится?» - интересуются они.

Сама артистка никак не комментировала это. В День Победы она поздравила подписчиков с праздником и рассказала о подвиге дедушки.

Королева выступала в Кремле после певца Григория Лепса, она была 33-й. Артистка продемонстрировала проникновенный вокал, она вышла на сцену с Георгиевской лентой на груди.

Ранее мы писали, что супруг Королевой Сергей Глушко сделал заявление после выступления певицы в Кремле.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Наташа Королева
певица
выступление
концерт