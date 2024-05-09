Опубликовано 09 мая 2024, 14:50
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«Что творится?»: номер Наташи Королевой вырезали из праздничного концерта
МК: выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали из праздничного концерта.
© Starface.ru
Номер певицы Наташи Королевой вырезали из праздничного концерта, посвященного 9 Мая. На сцене Кремля она выступала с композицией «Только ты не умирай».
О том, что Королеву убрали из ТВ, сообщает сайт mk.ru.
Поклонники возмущены случившимся. «Что творится?» - интересуются они.
Сама артистка никак не комментировала это. В День Победы она поздравила подписчиков с праздником и рассказала о подвиге дедушки.
Королева выступала в Кремле после певца Григория Лепса, она была 33-й. Артистка продемонстрировала проникновенный вокал, она вышла на сцену с Георгиевской лентой на груди.
Ранее мы писали, что супруг Королевой Сергей Глушко сделал заявление после выступления певицы в Кремле.
Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева