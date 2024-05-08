Валерию Тодоровскому – 62: как живет кинорежиссер после смерти жены Евгении Брик
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Валерий Тодоровский – один из выдающихся российских режиссеров, признанный мировым сообществом. В его фильмографии десятки кинокартин, удостоившихся наград престижных премий. Однако последняя его работа не в качестве продюсера вышла в 2022 году – в год, когда умерла его муза и жена Евгения Брик. С тех пор кинематографист не снимает ничего нового и при этом не упоминает о супруге.
8 мая Тодоровскому исполнилось 62 года. Портал «Страсти» узнал о его выдающихся проектах, как изменилась жизнь с потерей возлюбленной и стоит ли ждать его возвращения в кинематограф.
Карьера Валерия Тодоровского в кино
Валерий Тодоровский родился в творческой семье – мама работала продюсером, а отец был оператором, поэтому с ранних лет он бывал на съемочных площадках, наблюдал за созданием кино. В 16 лет состоялся его актерский дебют в фильме «Странная женщина», но этот опыт пришелся не по душе. Он понял, что его место вовсе не в кадре, а за камерой.
После школы Тодоровский пытался поступить на режиссера, но в итоге смог справиться только с творческими задании сценарного отделения. Так началась его карьера кинодраматурга. Первыми его большими работами были «Двойник», «Человек из свиты», «Гамбринус», «Морской волк».
Режиссерской же работой он занялся в 1990-е годы. Его первый проект «Катафалк» был удостоен Гран-при МКФ в немецком Мангейме. Затем он снял «Любовь» - кинокартину о разных этапах развития этого чувства. А в 1998 году вышла «Страна глухих», раскрывшая талант актрис Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.
Еще одной популярной работой Валерия стал фильм «Стиляги», в которой снялась его жена Евгения Брик, а также Оксана Акиньшина. Из последних проектов режиссера критики выделяли сериал «Оттепель», вышедший в 2013 году, и кинокартину «Большой» 2017 года с Маргаритой Симоновой и Алисой Фрейндлих в главных ролях.
Большую часть в фильмографии Тодоровского занимают продюсерские проекты. В перечень его работ входят «Бригада», «Линии судьбы», «Каменская», «Поддубный», «Поцелуй бабочки» и другие. Самый крупный из них – «Мастер и Маргарита» (версия 2005 года – прим. «Страсти»).
Личная жизнь Валерия Тодоровского
С самого начала карьеры Тодоровский был закрытым человеком, предпочитал не появляться на светских мероприятиях и держал в тайне личную жизнь. Известно, что первой большой любовью режиссера была Наталья Токарева – дочь писательницы Виктории Токаревой. Они встретились в студенческие годы. Валерию было 23 года, а его избраннице 20 лет, когда они приняли решение узаконить отношения.
Вместе супруги прожили 20 лет. Сам кинематографист признавался, что был счастлив с Натальей. У них была хорошая семья, в которой воспитывалось двое детей – сын Петр и дочь Екатерина. Однако с годами брак начал рушиться. И последней каплей стала встреча Тодоровского с молодой начинающей актрисой Евгенией Брик.
Режиссер влюбился в девушку с первого взгляда, как только встретил ее на кастинге. Тогда ей было 22 года, и она состояла в отношениях с Дмитрием Марьяновым. Тодоровский хоть и чувствовал влечение к Брик, но с признанием не спешил. Он не желал рушить семью, и его смущала существенная разница в возрасте в 19 лет. Но влюбленность все-таки взяла верх, и после объяснения с Евгенией он узнал, что его симпатия взаимна.
Первое время режиссер встречался с актрисой тайно. Они старались ограничивать общение в рамках рабочего процесса, не появлялись вместе на мероприятиях. Но слухи об их романе все равно распространились, поэтому Валерий, признавшись в измене жене, принял решение уйти из семьи и строить счастье с Евгенией.
Вскоре после этого Тодоровский сделал актрисе предложение, и они сыграли свадьбу. А спустя три года у них родилась дочь. Девочку назвали Зоей. 16 лет супруги были счастливы друг с другом, воспитывали наследницу, путешествовали и вместе творили. Но в 2022 году Евгении Брик умерла от рака спустя полгода после 40-летия.
Смерть жены Валерия Тодоровского Евгении Брик
О смерти Евгении Брик стало известно утром 11 февраля 2022 года. На протяжении долгого времени актриса тяжело болела. На одном из обследований в больнице, когда она планировала вторую беременность, у нее обнаружили злокачественные клетки. До последнего она не опускала руки, старалась бороться с заболеванием, проходила терапию в Лос-Анджелесе, из-за которой лишилась волос. Но вылечиться актриса так и не смогла.
Журналистам и поклонникам Евгения о недуге не рассказывала. Она в принципе старалась не делиться личным с аудиторией. И даже перед самыми близкими она не показывала себя слабой. Пока позволяло здоровье, она продолжала сниматься в кино. Подруга актрисы рассказывала, что она сильно боялась умереть именно от рака, так как от этой болезни скончался ее отец. Брик всегда пользовалась солнцезащитными кремами, когда выходила на улицу, и тщательно проверяла родинки.
Смерть жены стала тяжелым ударом для всех ее близких. Сказалась она и на Валерии Тодоровском, который на время после этого пропал. Он перестал выходить на связь, давать комментарии и даже работать. После похорон Евгении в Москве он закрылся и смог заговорить о потере супруги только спустя несколько месяцев. Он делился, что, хоть ему и тяжело, он продолжает жить дальше. Также он подчеркивал, что его отвлекает кино, которое он всегда любил.
Как сообщал сайт Life.ru, Тодоровский после смерти жены практически полностью поседел и в целом сильно сдал. Однако сам режиссер по-прежнему предпочитает о своей жизни не давать комментариев журналистам.
Где Валерий Тодоровский сейчас
Постепенно вновь возвращаться в общество после смерти жены Валерий начал в 2023 году. Он делился с журналистами, что только работа стала помогать ему отвлекаться от депрессивных мыслей. Но режиссерских проектов у Тодоровского по-прежнему нет.
Уже два года кинематографист занимается только продюсерской и сценарной деятельностью. Одной из первых его работ после возвращения в индустрию стал сериал «Бизон: Дело манекенщицы», транслировавшийся на Первом канале. Сценарий к нему команда писала около пяти лет. Также за это время Тодоровский помог увидеть свет сериалам «Кеша должен умереть», «Актрисы», «Танго», «Взрослые» и «Похищение».
Как сообщают СМИ, сейчас Валерий живет на две страны. Работает он в России, а после летит в США, где находится его дочь от Евгении Брик.
Вернется ли Тодоровский в кинематограф – мнение кинокритика
Портал «Страсти» пообщался с кинокритиком Александром Шпагиным и узнал его мнение о работе Владимира Тодоровского. По словам эксперта, режиссер является настоящим новатором и практически каждый его проект стоит внимания зрителей.
«После первого его фильма «Любовь» стало ясно, что в совершенно разваленный, хаотический, безумный, шизовый, псевдоголливудский кинематограф, который распугал всех зрителей, пришел человек, стоящий двумя ногами на земле, и просто хороший реалист, который явно стремится к стилистике киноповести. Это главный наш жанр, которого в общем-то в мире практически нет, потому что все всегда старались работать так или иначе на публику. А у нас всегда был главный наш жанр киноповесть, а он практически исчез в начале 90-х годов. И вдруг выяснилось, что он, оказывается, очень хорошо работает. Именно «Любовь» стала той стрелой, которая идеально сработала в начале 90-х годов. Это был тот редкий случай, когда бессюжетную картину посмотрели все нормальные люди.
Для простых зрителей тогда было только две отдушины, может быть, три. Это «Палач» и «Гений», Виктора Сергеева. В первую очередь «Гений», конечно, с Абдуловым. И «Окно в Париж». И все. Это при том, что в 1981 году было снято 700 картин где-то. Люди перестали ходить на наши фильмы, пока не появилась «Особенность национальной охоты». Но тем не менее, до бессюжетной комедии, первый бессюжетный фильм начала 90-х годов, который на всех лег, стал известным, это был фильм «Любовь».
В этой киноленте все удачно совпало. И найденная интонация первой любви, о которой говорилось на эротически-бытовом языке. Это была новация Тодоровского. Ну и, конечно, еврейская тема эмиграции, которая тогда была одним из главных мифов и мемов начала 90-х годов, что скоро всех евреев отсюда повыгонят, везде на дверях рисуют желтые звезды. Этого не было на самом деле. Такие страхи были. Еврейские страхи. И Тодоровский на них сыграл. И правильно сделал. Потому что картина идеально попала в тогдашнюю социальную метафизику. Даже вот эта грязноватость пленки и темноватость кадра в фильме «Любовь» идеально соответствовали состоянию эпохи, ощущению города», - поделился кинокритик.
Шпагин отметил, что, развиваясь, Тодоровский не изменял реализму. Хоть и любил эксперименты, которые, к слову, ему удавались.
«Тодоровский и дальше оставался в первую очередь крепким реалистом. И только один раз он себе позволил выход в совершенно иной жанр, но который все равно основан на реалистических нарративах. К ним была добавлена еще стилистика мюзикла. И это фильм «Стиляги». Эту стилистику Валерий блистательно прочувствовал. Остается только пожалеть, что музыка не авторская, а это перебивки старых песен. Ну что же сделать? Так последние 20 лет везде, потому что хорошая музыка куда-то подевалась. Но в остальном картина была очень дельная и опять-таки была ценна не только, конечно, своей музыкальной составляющей и эффектными клипами, но и мыслью.
У Тодоровского всегда кино смысловое, он ничего просто так не снимает. В какой-то степени он является новатором. Им он был и в фильме «Любовник» с Янковским, потому что это была первая такая по-настоящему экзистенциальная драма. И Янковский так играл, что все чуть не померли. Потому что гениальная актерская работа. Все прекрасно знали, что Янковский – великий артист. Но чтобы до такой степени! И меня поразило, что Тодоровский и в этом жанре смог работать. Он вернул нам исчезнувший совершенно жанр экзистенциальной драмы. Многие пытались снимать в реалистической стилистике, да и сейчас пытаются. Но чаще всего, как только драматургическая часть не проработана, начинается фальшь. И реализм исчезает. Вот этой фальши никогда у Тодоровского нет. Или почти никогда. Иногда, если она пролезает, то это и не очень удачный фильм. О них мы и говорить не будем.
Он вернул всей нации интерес к 1960-м годам сериалом «Оттепель». Потому что молодежь вообще не знала ничего из 1960-х годов, а люди старого поколения скорее зациклились на 70-х, на «Иронии судьбы», на «Штирлице» и так далее. А здесь возник новый интерес благодаря этому фильму. Он очень точно реалистически все уловил, все правильно показывал. Главное, что мне нравится, сериал опять без сюжета, но с некоторыми любовными коллизиями. Но при этом это все сделано так, что оторваться невозможно. Профессионал высочайшего класса.
Таким Тодоровский и остается. И последняя его работа – сериал «Надвое». Блистательная работа с Козловским и Петровым», - заявил Александр Шпагин.
По мнению кинокритика, в ближайшее время от Тодоровского стоит ждать новый выдающийся фильм. Он считает, что Валерий от дел не отошел, и он продолжает творить, как и раньше, несмотря на смерть жены.
«Он человек холодновато-рациональный, как рассказывают мне о нем. Я знаю его как человека очень спокойного. Но те люди, которые с ним близко работают, говорят, что смерть жены не особо на него повлияла. Либо он не показывает свои переживания. У меня такое ощущение, что Валерий Тодоровский очень легкий человек. Может быть, я не прав, но у таких людей всегда одинаково хорошее настроение. И ничто их не может с их легкого пути свернуть. Поэтому, конечно, все знают Валерия Тодоровского как чрезвычайно ответственного человека, отвечающего за свои слова, что немаловажно, - поделился Тодоровский. — После «Гипноза» он сразу снял «Надвое», и это был большой сериал. Сейчас он что-то снимает. Продюсирование и режиссура всегда в его жизни шли параллельно. Думаю, в ближайшее время стоит от него ждать выдающихся проектов. Он и выглядит прекрасно для своего возраста и так же молод духом. Он абсолютно в силе. Он даже позволяет себе экспериментировать в виде того же фильма «Гипноз». Я легко верю, что сейчас он готовит очередной, если не шедевр, то очень значительный фильм или сериал, который прекрасно выстрелит в нас через неделю, через месяц или через год».