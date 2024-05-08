Валерию Тодоровскому – 62: как живет кинорежиссер после смерти жены Евгении Брик

Где Валерий Тодоровский сейчас

Постепенно вновь возвращаться в общество после смерти жены Валерий начал в 2023 году. Он делился с журналистами, что только работа стала помогать ему отвлекаться от депрессивных мыслей. Но режиссерских проектов у Тодоровского по-прежнему нет.

Уже два года кинематографист занимается только продюсерской и сценарной деятельностью. Одной из первых его работ после возвращения в индустрию стал сериал «Бизон: Дело манекенщицы», транслировавшийся на Первом канале. Сценарий к нему команда писала около пяти лет. Также за это время Тодоровский помог увидеть свет сериалам «Кеша должен умереть», «Актрисы», «Танго», «Взрослые» и «Похищение».

Как сообщают СМИ, сейчас Валерий живет на две страны. Работает он в России, а после летит в США, где находится его дочь от Евгении Брик.

Вернется ли Тодоровский в кинематограф – мнение кинокритика

Портал «Страсти» пообщался с кинокритиком Александром Шпагиным и узнал его мнение о работе Владимира Тодоровского. По словам эксперта, режиссер является настоящим новатором и практически каждый его проект стоит внимания зрителей.

«После первого его фильма «Любовь» стало ясно, что в совершенно разваленный, хаотический, безумный, шизовый, псевдоголливудский кинематограф, который распугал всех зрителей, пришел человек, стоящий двумя ногами на земле, и просто хороший реалист, который явно стремится к стилистике киноповести. Это главный наш жанр, которого в общем-то в мире практически нет, потому что все всегда старались работать так или иначе на публику. А у нас всегда был главный наш жанр киноповесть, а он практически исчез в начале 90-х годов. И вдруг выяснилось, что он, оказывается, очень хорошо работает. Именно «Любовь» стала той стрелой, которая идеально сработала в начале 90-х годов. Это был тот редкий случай, когда бессюжетную картину посмотрели все нормальные люди.

Для простых зрителей тогда было только две отдушины, может быть, три. Это «Палач» и «Гений», Виктора Сергеева. В первую очередь «Гений», конечно, с Абдуловым. И «Окно в Париж». И все. Это при том, что в 1981 году было снято 700 картин где-то. Люди перестали ходить на наши фильмы, пока не появилась «Особенность национальной охоты». Но тем не менее, до бессюжетной комедии, первый бессюжетный фильм начала 90-х годов, который на всех лег, стал известным, это был фильм «Любовь».

В этой киноленте все удачно совпало. И найденная интонация первой любви, о которой говорилось на эротически-бытовом языке. Это была новация Тодоровского. Ну и, конечно, еврейская тема эмиграции, которая тогда была одним из главных мифов и мемов начала 90-х годов, что скоро всех евреев отсюда повыгонят, везде на дверях рисуют желтые звезды. Этого не было на самом деле. Такие страхи были. Еврейские страхи. И Тодоровский на них сыграл. И правильно сделал. Потому что картина идеально попала в тогдашнюю социальную метафизику. Даже вот эта грязноватость пленки и темноватость кадра в фильме «Любовь» идеально соответствовали состоянию эпохи, ощущению города», - поделился кинокритик.

Шпагин отметил, что, развиваясь, Тодоровский не изменял реализму. Хоть и любил эксперименты, которые, к слову, ему удавались.

«Тодоровский и дальше оставался в первую очередь крепким реалистом. И только один раз он себе позволил выход в совершенно иной жанр, но который все равно основан на реалистических нарративах. К ним была добавлена еще стилистика мюзикла. И это фильм «Стиляги». Эту стилистику Валерий блистательно прочувствовал. Остается только пожалеть, что музыка не авторская, а это перебивки старых песен. Ну что же сделать? Так последние 20 лет везде, потому что хорошая музыка куда-то подевалась. Но в остальном картина была очень дельная и опять-таки была ценна не только, конечно, своей музыкальной составляющей и эффектными клипами, но и мыслью.

У Тодоровского всегда кино смысловое, он ничего просто так не снимает. В какой-то степени он является новатором. Им он был и в фильме «Любовник» с Янковским, потому что это была первая такая по-настоящему экзистенциальная драма. И Янковский так играл, что все чуть не померли. Потому что гениальная актерская работа. Все прекрасно знали, что Янковский – великий артист. Но чтобы до такой степени! И меня поразило, что Тодоровский и в этом жанре смог работать. Он вернул нам исчезнувший совершенно жанр экзистенциальной драмы. Многие пытались снимать в реалистической стилистике, да и сейчас пытаются. Но чаще всего, как только драматургическая часть не проработана, начинается фальшь. И реализм исчезает. Вот этой фальши никогда у Тодоровского нет. Или почти никогда. Иногда, если она пролезает, то это и не очень удачный фильм. О них мы и говорить не будем.

Он вернул всей нации интерес к 1960-м годам сериалом «Оттепель». Потому что молодежь вообще не знала ничего из 1960-х годов, а люди старого поколения скорее зациклились на 70-х, на «Иронии судьбы», на «Штирлице» и так далее. А здесь возник новый интерес благодаря этому фильму. Он очень точно реалистически все уловил, все правильно показывал. Главное, что мне нравится, сериал опять без сюжета, но с некоторыми любовными коллизиями. Но при этом это все сделано так, что оторваться невозможно. Профессионал высочайшего класса.

Таким Тодоровский и остается. И последняя его работа – сериал «Надвое». Блистательная работа с Козловским и Петровым», - заявил Александр Шпагин.

По мнению кинокритика, в ближайшее время от Тодоровского стоит ждать новый выдающийся фильм. Он считает, что Валерий от дел не отошел, и он продолжает творить, как и раньше, несмотря на смерть жены.

«Он человек холодновато-рациональный, как рассказывают мне о нем. Я знаю его как человека очень спокойного. Но те люди, которые с ним близко работают, говорят, что смерть жены не особо на него повлияла. Либо он не показывает свои переживания. У меня такое ощущение, что Валерий Тодоровский очень легкий человек. Может быть, я не прав, но у таких людей всегда одинаково хорошее настроение. И ничто их не может с их легкого пути свернуть. Поэтому, конечно, все знают Валерия Тодоровского как чрезвычайно ответственного человека, отвечающего за свои слова, что немаловажно, - поделился Тодоровский. — После «Гипноза» он сразу снял «Надвое», и это был большой сериал. Сейчас он что-то снимает. Продюсирование и режиссура всегда в его жизни шли параллельно. Думаю, в ближайшее время стоит от него ждать выдающихся проектов. Он и выглядит прекрасно для своего возраста и так же молод духом. Он абсолютно в силе. Он даже позволяет себе экспериментировать в виде того же фильма «Гипноз». Я легко верю, что сейчас он готовит очередной, если не шедевр, то очень значительный фильм или сериал, который прекрасно выстрелит в нас через неделю, через месяц или через год».