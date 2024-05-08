«Улыбка Аллы Борисовны»: Максим Галкин* проводит время с повзрослевшим сыном на отдыхе

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) показал, как проводит время с повзрослевшим сыном Гарри на отдыхе. Папа и сын снялись с голым торсом в бассейне, лежа на шезлонгах.

Галкин* выложил соответствующее фото в соцсетях и написал: «Температура воды под поясницей».

На кадрах видно, как папа и сын частично погружены в воду.

В Сети отмечали, как повзрослел сын юмориста. Под фотографией писали: «Красавчики», «Как приятно вас видеть», «У Гарри улыбка Аллы Борисовны».

Пользователи Сети также указывали: «Даже трудно представить, как кошки скребут у вас на душе, что бы вы здесь не выставляли, типа посмотрите, как нам хорошо живется».

Ранее певец Данко назвал певицу Аллу Пугачеву старым человеком и сделал вывод, что Галкин* ее «поработил».

*признан иноагентом на территории РФ