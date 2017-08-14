Об этом не принято и даже стыдно говорить. Но умолчать о проблеме не значит избавиться от нее.

У кого и почему

Те, кто никогда не страдал от недержания, считают его проблемой пожилых. Это заблуждение. По данным Всемирной организации здравоохранения, 95% женщин всех возрастов хотя бы раз испытывали симптомы недержания — нестерпимое желание опорожнить мочевой пузырь, даже если они делали это совсем недавно, или «упускание» части жидкости из мочевого пузыря при кашле, смехе, беге или еще каком-то напряжении. Женщин это заболевание тревожит в два раза чаще, чем мужчин.

Все объясняется просто: мужчины не беременеют и не рожают. Беременность и роды — основные причины недержания у женщин. У кого-то проблемы начинаются на последних месяцах, когда матка увеличивается в размерах и начинает давить на мочевой пузырь, у кого-то — после родов, особенно если они проходили тяжело, мышцы и связки промежности слишком растянулись. Наследственность тоже может сказать свое слово: если у бабушки и мамы было недержание, к нему стоит подготовиться и внучке с дочкой.

Если же недержание настигло мужчину, то это происходит из-за поражения центральной нервной системы (например, после инсульта), инфекционных заболеваний мочеполовой системы (цистит, уретрит, простатит), приема антидепрессантов, влияющих на тонус мышц, а также при почечнокаменной болезни.

Среди общих проблем, влекущих за собой недержание и у мужчин, и у женщин, следует назвать постоянный стресс, избыточный вес и курение.