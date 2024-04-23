Наталья Подольская сделала заявление о пополнении в семье

Певица Наталья Подольская вместе с супругом Владимиром Пресняковым воспитывает двух сыновей. Теперь артистка призналась в личном блоге, хочет ли она еще детей.

В соцсети один из подписчиков спросил у Натальи Подольской, хотела бы она снова пополнения в семье.

«Да», — коротко сказала певица, сопроводив свой ответ архивным снимком со времен второй беременности.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке с 2010 года. В 2015 году у супругов родился сын Артемий, а еще через пять лет — сын Иван.

Спустя более 10 лет брака артисты остаются одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса. В недавнем интервью Наталья Подольская поделилась секретами крепкого брака. По словам певицы, в семейной жизни, как и в работе, важно уметь не замечать недостатки друг друга и идти на компромисс.

«У всех есть недостатки — кто-то раскидывает носки, кто-то не выключает за собой свет, кто-то не выбрасывает огрызки. Компромиссы необходимы везде — и в работе, и в семье», — отметила Наталья Подольская.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Подольская рассказала о главном страхе Владимира Преснякова спустя годы их брака.