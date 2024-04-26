«Не получила воспитания»: депутат Драпеко объяснила, почему дочь Машкова не хочет общаться с отцом

Депутат Драпеко объяснила воспитанием нежелание дочери Машкова общаться с отцом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Мария Машкова уже несколько лет не разговаривает со своим отцом Владимиром Машковым. Девушка уехала из России в 2022 году и осудила СВО. Несколько раз она заявляла, что не представляет, как будет общаться с отцом после того, как вернется на родину.

По словам депутата Госдумы Елены Драпеко, проблема может заключаться в плохом воспитании Марии Машковой, которая после развода родителей еще в детстве, осталась с матерью.

«К сожалению, она очень долго жила далеко от него. Не получила должного воспитания. Не нашла общий язык с ним, или он с ней не нашёл. Вполне житейская ситуация. Наверное, он хотел с ней встретиться и общаться. Как всякий нормальный родитель хотел общаться со своим ребенком. Видимо, мать не давала. Можно только посочувствовать ему», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Мария Машкова на протяжении 40 лет инициировала встречи с отцом.