«Знаем, чем закончилось»: Сычев обеспокоен судьбой оскандалившегося Кологривого

Актер Владимир Сычев опасается, что Никита Кологривый повторит судьбу Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ). Звезда сериала «Жизнь по вызову» поделился мнением с The Voice.

Актер обеспокоен за судьбу коллеги. Он считает, что у Никиты есть все шансы повторить путь Панина*, известного своими скандалами. По его мнению, у Алексея были «потрясающие роли», но затем у него началась «непонятная веточка».

Сычев считает, что Никите пошло на пользу время, проведенное в следственном изоляторе. Кологривый устроил дебош в баре, за что был наказан судом. По мнению Владимира, теперь Никита будет более ответственно относиться к поступкам, которые совершает.

«Я ему говорю: «Никит, не дай бог ты сейчас повторишь путь этого Панина*». Сначала ребенка своего воровал, потом еще что-то, а закончилось... Мы знаем, чем закончилось», — высказался Сычев.

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*признан иноагентом на территории РФ