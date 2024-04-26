«Проявлять жесткость надо было раньше»: Бочкарева рассказала о трудностях материнства

43-летняя актриса Наталья Бочкарева призналась, что ей трудно быть строгой мамой. Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о воспитании детей в интервью Леди Mail.ru.

У знаменитости трое детей, при этом выглядит она восхитительно. Женщина не только успевает работать и сниматься, но и заниматься воспитанием.

«Когда твоим детям 17, 16 и один годик, очень трудно быть строгой мамой. Потому что старшие уже взрослые и, как говорится, проявлять жесткость надо было раньше, а младший сын еще совсем мал для этого. Так что мама я, безусловно, не строгая», – поделилась звезда.

Наталья отметила, что обожает детей, поэтому уже готова к роли бабушки.

«Когда так получится, что у моих детей родятся свои малыши, буду только рада», – призналась артистка.

По словам Бочкаревой, дома она старается воспринимать все ситуации с юмором. Благодаря такому отношению можно избежать некоторых проблем и стойко переносить стрессовые ситуации. Самое главное – чтобы между родителями и детьми было доверие и взаимопонимание, уверена актриса.

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